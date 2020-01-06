بيان من الاتحاد للطيران حول حرائق أستراليا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت شركة الاتحاد للطيران في بيان إنها تعتبر استراليا سوقا أساسياً مهماً على شبكة وجهاتها، حيث تشغل رحلاتها اليومية إلى المدن الأسترالية الكبرى، مؤكدة إلغاء رسوم تبديل الرحلات للمواطنين الاستراليين المتأثرين بكارثة الحرائق، على أن يطبق هذا الإجراء على الرحلات المنطلقة من وإلى استراليا.

وجاء في البيان "تعتبر الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، استراليا سوقا أساسياً مهماً على شبكة وجهاتها، حيث تشغل رحلاتها اليومية إلى المدن الاسترالية الكبرى و هي سيدني، ملبورن وبريزبن".

وأضاف البيان "تفخر الاتحاد بتوظيف أكثر من 300 موظف من الجالية الأسترالية خارج استراليا، حيث يقيم معظمهم مع عائلاتهم في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مركز الشركة. ويصل عدد الاستراليين العاملين والمقيمين في دولة الإمارات إلى 16,000".

وأكد أنه مع انتشار الحرائق المدمرة في مناطق مختلفة من استراليا، قررت الاتحاد للطيران إلغاء رسوم تبديل الرحلات للمواطنين الاستراليين المتأثرين بهذه الكارثة، على أن يطبق هذا الإجراء على الرحلات المنطلقة من وإلى استراليا.

وأهبت الاتحاد في بيانها بالمواطنين الاستراليين المقيمين في دولة الإمارات، أو المقيمين في استراليا والراغبين بتغيير رحلاتهم مع الاتحاد للطيران، التواصل مع مكاتب خدمات ضيف الاتحاد في الإمارات على الرقم +97160055666 أو في استراليا على الرقم +611300532215.