بورصة دبي للذهب تسجل أداءً تاريخياً

المصدر: دبي- البيان

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع أداءً قياسياً خلال العام الماضي، حيث نجحت في تخطّي جميع أحجام التداول السنوية ومعدلات الاهتمام المفتوح السابقة، ليكون 2019 أنجح عام للبورصة منذ تأسيسها، وبلغ إجمالي حجم التداول في البورصة 23.06 مليون عقد خلال 2019، بإجمالي 433 مليار دولار، ليتجاوز الرقم القياسي السابق والبالغ 22.26 مليون عقد في 2018، كما بلغت القيمة الاسمية لعمليات المقاصة، التي نفذتها شركة دبي لمقاصة السلع، أكثر من 866 مليار دولار.



وسجلت البورصة أعلى معدل اهتمام سنوي مفتوح في عام 2019 بواقع 324,803 عقود، مقارنة بـ 284,736 عقداً في 2018. ويشير الاهتمام المفتوح إلى إجمالي عدد العقود غير المسوّاة في نهاية يوم التداول، وهو مؤشر قوي على نجاح أيّ بورصة.



وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: هذه هي السنة الثانية على التوالي، التي نسجل فيها أعلى أحجام التداول ومعدلات الاهتمام المفتوح على الإطلاق، ويعد هذا دليلاً واضحاً على جهودنا المستمرة لتوسيع مشاركة المستثمرين، وتعزيز مستويات السيولة. وفي إطار سعينا لتجاوز الإنجازات التي حققناها في 2018، فقد جاءت نتائج 2019 لتمثل نقطة فارقة، تعكس بوضوح فاعلية استراتيجية النمو التي ننتهجها.