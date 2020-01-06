الإمارات الأولى إقليمياً في التوسع التكنولوجي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

صنّف مؤشر «توسع التكنولوجيا العالمي 2019» الإمارات باعتبارها واحدة من أكثر البلدان ملاءمة لشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى الانتقال إلى أسواق جديدة خارج أوطانها، متصدرةً دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كافة.

فيما حلّت في المركز الـ22 عالمياً في المؤشر، متقدمةً على دول كثيرة، من بينها اليابان التي تُعدّ من أكثر الدول تقدماً في المجال التكنولوجي، وإسبانيا، وبولندا، وبلجيكا، والبرتغال، وإيطاليا، وروسيا، والهند. وصنّف المؤشر الذي تصدره Velocity Global، مزود خدمات التوسع العالمية، 50 دولة في مجالات الاتصال والبنية التحتية والمعرفة والمهارات والتعقيد التنظيمي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

وفي عامل الأنظمة واللوائح، تقدمت الدولة على السويد وماليزيا وفنلندا وأستراليا وألمانيا وإسبانيا والاتحاد الروسي وفرنسا، محتلةً المركز 8، وحلّت في المركز 28 في عامل المعرفة متقدمة على اليونان وروسيا وتايلاند.

وقال بن رايت، الرئيس التنفيذي للشركة: «كشفت أبحاثنا عن قطاعات تقنية طموحة على جانبي المحيط الأطلسي، تعج بالأعمال التجارية التي تخطط لتطوير قاعدة عملائها، والوصول إلى مواهب جديدة عبر الأسواق العالمية».