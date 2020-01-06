15.6 مليون زائر خليجي لدبي في 5 سنوات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

بلغ عدد الزوار الخليجيين في دبي خلال آخر 5 سنوات نحو 15.6 مليون زائر، يشكلون 20.25 % من إجمالي عدد زوار دبي، الذي وصل إلى نحو 77 مليون زائر خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية العام الماضي.

وأظهرت بيانات رسمية حصلت «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، أن السوق السعودي استحوذ على نحو 50 % من إجمالي عدد الزوار الخليجيين في الإمارة، التي استقطبت نحو 7.77 ملايين زائر سعودي منذ 2015 منها أكثر من 1.5 مليون زائر سعودي في 2019.

وأكد مراقبون أن دبي نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها في السوق الخليجي بدعم من نشاط حركة الطيران بين دبي والمدن الخليجية الرئيسية، بالإضافة إلى سهولة حركة المواصلات البرية وتنوع المنتج السياحي، الذي تقدمه الإمارة، والذي يتناسب مع العائلات والأفراد.

وتعتبر دبي خيارات العائلات الخليجية الأول لا سيما خلال فترة الإجازات القصيرة، حيث تشير التوقعات إلى زيادة أعداد السياح الخليجيين خلال السنوات المقبلة في ظل مواصلة دبي الإعلان عن المشاريع السياحية، وافتتاح معالم سياحية جديدة، تساعد في استقطاب العائلات الخليجية.