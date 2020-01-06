1589 علامة تجارية في الإمارات خلال ديسمبر

المصدر: أبوظبي- وام

نما عدد العلامات التجارية، التي جرى تسجليها في الإمارات بنسبة 30.5 % خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة مع شهر نوفمبر، وذلك في خطوة تعزز ريادة الدولة مركزاً إقليمياً جاذباً لممارسة الأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وتتصدر الدولة المرتبة الأولى شرق أوسطياً والثانية عالمياً في استقطاب العلامات التجارية الجديدة بقطاع التجزئة، وذلك حسب تقرير عالمي لتجارة التجزئة 2018 الصادر عن (سي بي آر إي) الشركة العالمية المتخصصة في الاستشارات

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع عدد العلامات التجارية، التي جرى تسجليها خلال ديسمبر إلى 1589 علامة مقارنة مع 1217 خلال نوفمبر، وخلال العام 2018 وثقت المؤسسات الدولية المتخصصة المكانة المتميزة للإمارات باعتبارها من أكثر الدول جذباً للعلامات التجارية العالمية، بعدما نجح قطاع التجزئة في استقطاب 63 علامة تجارية عالمية جديدة متقدمة بذلك على بريطانيا، التي استقطبت 54 علامة و51 علامة تجارية في ألمانيا.