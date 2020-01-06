الموازنة التوسعية تزيد نمو اقتصاد دبي إلى 3.2 %

المصدر: دبي- عمرو عادل

قالت مجموعة هيرميس المالية، إن موازنة دبي التوسعية المعتمدة لعام 2020، تؤكد الانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي في العام الجاري، متوقعة في إفادة خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 3.2 % في عام 2020، مقارنة بـ2.1 % في 2019، على أن يسجل عام 2021 نمواً بمعدل 2.6 %، وذلك تماشياً إلى حد كبير مع التوقعات الرسمية.

وقال محمد أبو باشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى «هيرميس»، إن استضافة معرض إكسبو 2020 السبب الرئيس وراء توقعات زيادة نمو الناتج المحلي، مضيفاً إن إعلان حكومة دبي عن ميزانية توسعية قوية للعام الحالي جاء بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

لافتاً إلى أن الزيادة في الإيرادات العامة بنسبة 25 % إلى 64 مليار درهم جاءت رغم القرارات الاقتصادية التحفيزية، التي اتخذتها الحكومة والتي من شأنها تخفيض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في الرسوم مدة 3 سنوات والصادرة في مارس 2018، وعدم فرض أي رسوم جديدة من دون تقديم خدمة جديدة، متوقعاً أن تحقق الإمارة فائضاً تشغيلياً بنحو ملياري درهم في 2020 مقابل 900 مليون درهم في 2019.

موازنة دبي 2020 دفعة قوية لدور القطاع الخاص