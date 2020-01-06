أداء قوي للدرهم أمام العملات في ديسمبر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف تقرير إحصائي لمصرف الإمارات المركزي، صدر أمس، عن أداء قوي للدرهم أمام غالبية عملات العالم نهاية العام الماضي.

وتناول التقرير أداء الدرهم أمام 64 عملة من عملات دول العالم الرئيسة خلال شهر ديسمبر الماضي، إذ كشف عن ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام اليورو بنهاية شهر ديسمبر، وبلغ سعر صرف الدرهم لليورو 4.126 يوم 31 ديسمبر مقابل 4.051 دراهم أول ديسمبر، وأمام الجنيه الإسترليني، إذ بلغ 4.853 بنهاية الشهر مقابل 4.747 بداية الشهر، وأمام الفرنك السويسري 3.806 مقابل 3.685 أول ديسمبر، واليوان الصيني 0.527 يوم 31 ديسمبر مقابل 0.521 يوم 2 ديسمبر، والين الياباني 0.338 مقابل 0.301 أول الشهر، والروبل الروسي 0.059 مقابل 0.057 بداية الشهر.

وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الدرهم أمام الدولار ظل ثابتاً طوال الشهر، إذ بلغ 3.672 دراهم، وأن سعر صرف الدرهم أمام الروبية الهندية بنهاية ديسمبر بلغ 0.051 مقابل 0.051 أول الشهر، كما تفوق الدرهم على الروبية الباكستانية، إذ بلغ سعر صرفه 0.237 مقابل 0.234 أول ديسمبر، كما تفوق على الجنيه المصري، إذ بلغ سعر صرفه 2.28 مقابل 2.27 بداية الشهر، كما ارتفع الدرهم أمام البيزو الأرجنتيني، إذ بلغ 0.61 مقابل 6.12 أول الشهر.

وأكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة، أن السبب الرئيس وراء التفوق القياسي للدرهم أمام العملات الإقليمية والمحلية يرجع إلى ارتباطه بالدولار، مشيراً إلى أن عام 2019 شهد قوة غير مسبوقة للدولار أمام عملات العالم، وانعكست هذه القوة على الدرهم إيجابياً.

وكشف تقرير آخر أصدره المصرف المركزي، أمس، عن ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك «الأيبور» بداية العام الجديد، خاصة على أسعار الفائدة طويلة الأجل (لمدة سنة)، إذ بلغت 2.314 ليوم 7 يناير الجاري مقابل 2.289 يوم 31 ديسمبر الماضي، وبلغت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر 2.176 مقابل 2.191 بنهاية ديسمبر الماضي.