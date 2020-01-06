«إينوك» تفتتح محطتين في دبي هيلز ولهباب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «إينوك» عن افتتاح محطتي خدمة جديدتين في دبي هيلز وشارع لهباب الأول، وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: ينسجم افتتاح المحطتين الجديدتين في المضمون والأهداف مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز استثماراتنا في البنى التحتية لقطاع الطاقة الوطني، ويعكس في الوقت ذاته عمق التزامنا بتزويد عملائنا بكل التسهيلات الممكنة للتزود بالوقود والاستفادة من خدمات التجزئة المتنوعة، التي تقدمها محطاتنا بيسر وسلاسة، وبما يلبي احتياجاتهم اليومية أينما كانوا في دبي.

وأضاف: يتمثل هدفنا في توسعة شبكة محطات خدمة إينوك لتشمل 191 محطة استعداداً لانطلاق فعاليات إكسبو، الأمر الذي سيلعب دوراً جوهرياً في تغطية احتياجات الوقود والتجزئة للعملاء في الإمارة.

وتم تجهيز المحطتين الجديدتين بأحدث الحلول التقنية المتطورة، بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية المركبة على سقف كل محطة، ونظام استعادة البخار، والجيل الجديد من مضخات الوقود، والشاشات الرقمية المتوزعة على جدران المحطة.

وبذلك، ارتفع عدد محطات «إينوك» العاملة بالطاقة الشمسية إلى 18، مع 23 محطة مجهزة بحلول الشاشات الرقمية الذكية. وتم بناء المحطتين الجديدتين وفق أعلى المقاييس العالمية المتبعة في قطاع تجارة التجزئة، وبما ينسجم مع المواصفات والمعايير الخاصة بالأبنية الخضراء التي وضعتها بلدية دبي.

ويمكن لألواح الطاقة الشمسية المركبة على سقف كل محطة توليد 150 كيلوواط في الساعة، على أن يتم تحويل الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية إلى شبكة «كهرباء دبي» الرئيسية من خلال عداد الطاقة الشمسية.

وستقدم محطة «دبي هيلز» خدماتها لمجمعات حدائق محمد بن راشد. أما محطة شارع لهباب الأول فستقدم خدماتها لسكان منطقة لهباب.