70 شركة تستفيد من «المشغل الاقتصادي» الجمركي

المصدر: أبوظبي – البيان

ارتفع عدد الشركات المسجلة التي تستفيد من مزايا وتسهيلات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في الإمارات إلى 55 شركة بنهاية 2019، وستنضم 15 شركة أخرى إلى البرنامج ليصل إجمالي عدد الشركات المعتمدة إلى 70 شركة بنهاية يناير الجاري، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك.

وقال علي النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن اعتماد المشغلين الاقتصاديين يتم من قبل الجمارك المحلية، كما يتم إدراج الشركات المعتمدة في البرنامج ضمن قائمة وطنية موحدة على مستوى الدولة، وبناءً عليها يتم تقديم التسهيلات الموحدة من قبل الجمارك المحلية كافة للشركات المعتمدة.

مشيراً إلى أنه في حالة وجود تنازع بشأن اعتماد أو إعادة تقييم الشركات بين الدائرة الجمركية والشركة المعنية، يتم التوصل إلى حل للنزاع بواسطة اللجنة الوطنية للمشغل الاقتصادي المعتمد برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك.

تم إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الامارات رسمياً في أكتوبر 2016، كما تم تشكيل لجنة وطنية تتولى تطبيق البرنامج والإشراف عليه برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك وعضوية دوائر الجمارك المحلية على مستوى الدولة، وكذلك اعتماد السياسة العامة للبرنامج وترسيخها على المستويين الاتحادي والمحلي.

ويوفر البرنامج العديد من المزايا الإجرائية والأمنية والرقابية والإدارية للشركاء في سلسلة التوريد، منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للدولة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية.

ويشمل البرنامج أطرافاً مختلفة في سلسلة التوريد من المستوردين، والمصدرين، والمصنّعين، والمخَلِصين الجمركيين، والناقلين، ووسطاء الشركات الناقلة، والوسطاء، والموانئ والمطارات.

وقال: وقعت الإمارات اتفاق الاعتراف المتبادل مع كوريا الجنوبية في 2017، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ أول أكتوبر 2018. وتشير الإحصائيات إلى انخفاض زمن التخليص الجمركي بنسبة 83%.

ووقعت الإمارات اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع السعودية في مايو 2019، ويجري حالياً استكمال التفاوض حول المذكرة التوضيحية وآلية تنفيذ الاتفاق لتحديد موعد تطبيق المرحلة التجريبية بين البلدين الشقيقين، كما تم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل للبرنامج مع الصين في يوليو.

وأضاف أنه تم توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد مع الهند في أكتوبر. كما الهيئة تعمل حالياً على توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل للبرنامج مع إندونيسيا.

وأشار إلى أن عام 2020 سيشهد تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تساهم في تطوير البرنامج، ومن بينها استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد في دبي في مارس بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى تنفيذ خطة تسويقية متطورة للبرنامج بين الشركات المستهدفة وغرف التجارة والدوائر الاقتصادية لزيادة التوعية بالبرنامج وقياس مدى استفادة الشركات المعتمدة من خلال استبيان موحد لقياس رضا المتعاملين، والنظر في إمكانية زيادة عدد الشركات المعتمدة في القائمة الإماراتية بتكلفة أقل.