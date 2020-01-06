تأمين مسؤولية مقاولي البناء في ندوة بدبي

المصدر: دبي - البيان

ينظم اتحاد التأمين الخليجي، بالتعاون مع «المعاينون العرب الدولية» وضمن البرنامج التدريبي والتثقيفي للاتحاد لعام 2020 ندوة في دبي حول تأمين المسؤولية العشرية لمهندسي ومقاولي البناء، وذلك يوم 12 فبراير المقبل.

تتناول الندوة مواضيع المسؤولية القانونية التي يمكن تغطيتها في وثيقة التأمين وأهم المصطلحات والاستثناءات والشروط الخاصة لوثائق التأمين التي تركز على مبدأ حسن النية والمصلحة التأمينية والحلول.

كما سيتم إلقاء الضوء على الأحكام القانونية التي تتعلق بمسؤولية المهندس المعماري والمقاول عما يصيب المباني والمنشآت الثابتة الأخرى من تهدم وما تظهر فيها من عيوب ترقى إلى درجة معينة من الخطورة، وذلك خلال فترة محددة تصل في العديد من التشريعات إلى عشر سنوات بعد الإنجاز والتسليم بهدف تشجيع المهندسين والمقاولين على تنفيذ منشآت ثابتة لا يصيبها التهدم ولا يطالها العيب الخطير خلال فترة محددة، فيما تقوم أحكام المسؤولية العشرية على أساس خطأ مفترض، إذ لا يستطيع المسؤول التخلص من المسؤولية إلا بإثبات السبب الخارجي.

وسوف تستعرض الندوة بعض القوانين والتجارب الحديثة لبعض الدول العربية والأوروبية في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة مضمون قوانين المعاملات المدنية الإماراتية والخليجية التي تتعلق بموضوع المسؤولية العشرية.