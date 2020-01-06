دبي تناقش الاستثمار في الطيران 27 يناير

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، خلال الفترة من 27 - 29 يناير الجاري، وهي القمة الأولى من نوعها عالمياً، حيث تستضيف أكثر من 1400 مستثمر.

تهدف القمة، التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، تحت شعار «تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار»، إلى تبادل الآراء والخبرات والتجارب، ومناقشة وتحليل التوجهات الحديثة في الأسواق، وصولاً لوضع استراتيجيات واتخاذ آليات من شأنها توجيه استثمارات أكثر نحو قطاع الطيران ورفد الاقتصاد العالمي ودعم نموه واستدامته.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: لا يقتصر الاستثمار في الطيران على تطوير وتحسين المطارات وشراء أسطول جديد من الطائرات، ولكنه يشمل أيضاً التوجهات الاستثمارية التي تعتمد بشكل كبير على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحسين خدمات النقل الجوي وضمان راحة الركاب وتوسيع عمليات شركات الطيران من خلال الوصول إلى وجهات جديدة وتحقيق اتصال أكبر مع العالم.

وأكد أهمية تنظيم القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، في توفير بيئة ملائمة لصانعي القرار الرئيسيين حول العالم لإجراء المناقشات والصفقات، بالإضافة إلى استعراض أحدث الحقائق والأرقام المتعلقة بالطيران، ومناقشة الفرص في الأسواق الناشئة، فضلاً عن مناقشة نماذج أعمال جديدة ستعيد تشكيل صناعة الطيران العالمية.

ومن أبرز الاتجاهات الحديثة في مجال الطيران لعام 2020، التركيز على تجربة العملاء بدءاً من البحث عن الرحلات والتخطيط لها وتجربة المطار وغيرها، حيث يعد قياس رضا العميل محط اهتمام شركات الطيران.