«إمباور» توعي بكيفية تقليل استهلاك الطاقة

المصدر: دبي- البيان

قدمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» نصائح وإرشادات مهمة عدة للمتعاملين تسهم في التحكم بفاتورة خدمات التبريد سنوياً، وتقليل استهلاك الطاقة.

وأوضحت «إمباور»، أنه يمكن للمتعاملين إدارة الميزانية الخاصة بخدمات تبريد المناطق، من خلال الاطلاع على إجمالي الاستخدام، والتأكد من القيمة المالية مقابل الاستهلاك، باستخدام الحاسبة الخاصة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والتي تساعد المتعاملين على معرفة مقدار الاستهلاك وإدارته، بحيث تسهم في وضع مسار صحيح للنفقات السنوية.

وتسهم الحاسبة الموجودة على الموقع الإلكتروني لـ«إمباور»، في إجراء حساب شامل لعملية الاستهلاك خلال فترة محددة، بكل سهولة ويسر، من خلال نظام إلكتروني يوفر تجربة مريحة وسلسة، في إطار جهودها لتحقيق سعادة ورضاء المتعاملين.

وأشارت إلى أنه يمكن للمتعاملين تخفيض قيمة فاتورة استهلاك خدمات تبريد المناطق، من ضبط التكييف على 24 درجة مئوية، وإغلاق الستائر والنوافذ الزجاجية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، «نحرص دائماً على تقديم خدمة تبريد مناطق ذات جوادة عالية للمتعاملين، وفي الوقت نفسه لا نغفل عن تقديم إرشادات ونصائح، تسهم في توفير النفقات المالية لتحقيق رضاء وسعادة المتعاملين».