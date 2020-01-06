80 مليون دولار تمويلاً إسلامياً لشركة عمانية

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي توقيع عقد تسهيل إجارة متوافق مع الشريعة الإسلامية بقيمة 80 مليون دولار مع «الشركة العمانية للنقل البحري»، إحدى شركات «مجموعة أسياد»، لتمويل ناقلتي نفط خام من فئة ناقلات النفط الخام الكبيرة جداً تابعتين للشركة.

وتؤكد هذه الاتفاقية، التي تمثل أول صفقة تسهيل إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لصالح الشركة العمانية للنقل البحري، على القدرات الكبيرة لمصرف أبوظبي الإسلامي والتزامه المستمر بتمويل الأصول عالية الأهمية في قطاعي النقل البحري والطاقة.

وتأسست «الشركة العمانية للنقل البحري» في عام 2003، وتعدّ اليوم واحدة من كبرى شركات النقل البحري عالمياً، حيث تدير أسطولاً كبيراً ومتنوعاً يضم 53 ناقلة حديثة (مملوكة ومستأجرة).

وتتماشى استثمارات الشركة واستراتيجيتها التنموية على النحو الأمثل مع مصالح النقل البحري الاستراتيجية لاقتصاد السلطنة الصناعي سريع النمو.

وفي عام 2019، اختتم مصرف أبوظبي الإسلامي أكثر من 15 صفقة بارزة ضمن مجال توفير التسهيلات التمويلية المُهيكلة والمشتركة بالإضافة إلى إصدارات الصكوك وصفقات الدمج والاستحواذ والمنتجات الاستشارية.

وعلى صعيد أسواق رؤوس الأموال الإسلامية، قام مصرف أبوظبي الإسلامي بدور المنظّم الرئيسي المفوّض ومتعهد التغطية ضمن عدد من إصدارات الصكوك البارزة، بما فيها أول إصدار من الصكوك الخضراء لشركة ماجد الفطيم إلى جانب إصدارات صكوك بنك وربة وشركة الدار للاستثمار.