8000 مشارك و 300 شركة يلتقون بـ "العالم في دبي" 11 و 12 فبراير

المصدر: وام

تستضيف دبي أعمال مؤتمر "2020STEP" المهرجان التكنولوجي الرائد للأسواق الناشئة في دورته التاسعة تحت شعار "العالم في دبي" وذلك يومي 11 و12 فبراير المقبل بالشراكة مع مدينة دبي للإنترنت ودائرة السياحة والتسويق التجاري /دبي للسياحة/.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 8000 مشارك دولي و 300 شركة ناشئة عارضة والعديد من رواد الأعمال المؤثرين والمتحدثين البارزين في مجال التكنولوجيا لمناقشة أحدث الموضوعات والاتجاهات في مختلف الصناعات الرئيسية.

ويقام هذا الحدث هذا العام في مدينة دبي للإنترنت ويستعرض ضمن برامجه الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الأسواق الناشئة من منظور عالمي ويعرض أحدث الابتكارات ويسلط الضوء على الفرص المتاحة في النظام البيئي ويتضمن أربعة محاور رئيسية.

وقال راي دارغام الرئيس التنفيذي لشركة "STEP": أشعر بسعادة كبيرة لإطلاق مؤتمر STEP للعام التاسع على التوالي .. لقد شهدنا تطور هذا المؤتمر الذي بدأ كمؤتمر مخصص لرواد الأعمال في العالم العربي والشرق الأوسط ليتطور بشكل كبير ويصبح مؤتمرا عالميا يجذب كبار المتحدثين والشركات الناشئة والمستثمرين البارزين من جميع أنحاء العالم وتحديدا من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا".

وأضاف :" مع دخول مؤتمر STEP حقبته الجديدة العام المقبل وتماشيا مع إكسبو 2020 وفيجين 2021 فإننا نخطط لجذب رواد الأعمال والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا التي من المحتمل أن توسع أعمالها لتصل إلى دبي وتؤثر على مشهد الأعمال التجارية وخريطة المواهب لدينا.. لم يكن هذا ممكنا لولا شراكتنا مع مدينة دبي للإنترنت واتفاقية التعاون التي تم توقيعها حديثا مع دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري "دبي للسياحة" بصفتها شريك الواجهة السياحية.

وقال عمار المالك المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت: إن "استراتيجيتنا تركز بشكل كبير على توفير بيئة الأعمال الملائمة لشركات التكنولوجيا عامة وخصوصا الشركات الناشئة ونسعى إلى تحقيق ذلك من خلال استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم وتوفير منصات مختلفة لهم للتفاعل وتبادل الخبرات مما يسهم في تحفيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارات والمنطقة ككل" .. واعتبر أن " الشراكة الاستراتيجية" مع "STEP" تسهم في تحقيق أهداف واستراتيجية مدينة دبي للانترنت في هذا السياق.

من جهته أعرب عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عن سعادته بالشراكة مع "STEP" هذا العام والترحيب بالمشاركين في هذا المؤتمر المهم من مختلف دول العالم والذين ستتاح لهم الفرصة لاستكشاف المدينة والاستمتاع بما تتمتع به من مقومات سياحية وتحرص دبي على تطوير منظومة شاملة ومميزة للشركات الناشئة ورواد الأعمال ضمن إطار التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص لدعم جهودهم لتحقيق المزيد من النمو وتشجيعهم على الابتكار ليسهموا في نمو اقتصاد الإمارة ويوفر مؤتمرSTEP منصة مثالية لرواد الأعمال وكذلك للمشاريع الناشئة لتقديم أحدث التقنيات والابتكارات بما يعزز من مكانة الإمارة كمركز يحتضن التكنولوجيا الحديثة للشركات الناشئة التي تطمح للتقدم والنجاح في مجالها.

ويتضمن مؤتمر " STEP 2020 " محادثات وجلسات نقاش يشارك فيها قادة أعمال يتمتعون برؤى عالمية وخبرة في إطلاق وتطوير مجموعة من الشركات.