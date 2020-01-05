312 ألف مسجل في الضرائب خلال عامين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن عدد الأعمال المسجلة لدى الهيئة من خلال تسجيل فردي أو مجموعة ضريبية بلغ نحو 312 ألفاً.

وقال: إن العام الجاري سيشهد مزيداً من التطوير للأنظمة الإلكترونية للهيئة ضمن جهودها لإدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات واضحة ودقيقة لتحقيق أعلى معدلات رضا العملاء وسعادتهم. وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية المتعلقة برد الضريبة للسياح قفز مرتفعاً إلى 3.2 ملايين معاملة بنمو 110.53 % في النصف الثاني من 2019.

وكشفت إحصاءات الهيئة أن العدد الإجمالي لطلبات الاسترداد التي تلقتها عبر آلية استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين المُشَيَّدة حديثاً بلغ 2366 طلباً حتى شهر ديسمبر 2019.

وارتفع عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام إلى 12.31 ألف متجر في كافة أنحاء الدولة.

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