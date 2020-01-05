«داب» العالمية تؤسس مركز تعهيد في دبي

المصدر: دبي البيان

تعتزم مجموعة «داب» الإيطالية تأسيس مركز لتعهيد الخدمات اللوجستية في دبي، في إطار خططها التوسعية في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وتطرح الشركة ثلاثة حلول جديدة مبتكرة من تقنيات إدارة المياه المستدامة ذات الأداء العالي والكفاءة في استهلاك الطاقة المصممة لتحسين جودة حياة الناس وحماية البيئة في ذات الوقت.

وقال ساندرو ستراماري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «داب»: نخطط لإطلاق مركز لتعهيد الخدمات اللوجستية في دبي كجزء من استراتيجيتنا لمضاعفة حجم أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا، والاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة، من خلال تسهيل الوصول لمحفظة منتجاتنا من أنظمة ضخ المياه المستدامة وحلول تكنولوجيا إدارة المياه الصديقة للبيئة.

وأضاف: تركز «داب» على توفير خدمات وحلول تلبي متطلبات النمو المستقبلية لدبي ومنطقة الخليج على صعيد كفاءة استهلاك الطاقة والاعتمادية والجودة العالية من خلال توظيف الخبرات والتقنيات الحديثة الإيطالية. وأبرز ما يميز حلول «داب» هي سهولة تركيبها وتوفيرها للطاقة وموثوقيتها العالية، لاسيما للاستخدام في عمليات إمداد المياه والتصريف والصرف الصحي في المباني السكنية والتجارية على حدّ سواء.

وتماشياً مع رؤيتها المؤسسية، تطرح «داب» نظام ضخ المياه S4SUN، الذي يعتمد على الطاقة الشمسية، ومن بين الحلول الجديدة أيضاً «DTron 2» و«DTron 3»، وهي مضخات إلكترونية مغمورة متعددة المراحل ومتكاملة، مصممة لتحسين ضغط المياه وتجميع مياه الأمطار ورفع المياه، فضلاً عن ضمانها راحة قصوى من حيث خفض مستويات الضجيج والموثوقية.