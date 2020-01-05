جمارك دبي نموذج عالمي يحتذى

المصدر: دبي البيان

أكد ريكاردو تشابا، نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، تقديره الكبير لجهود جمارك دبي في تطوير العمل الجمركي على المستوى العالمي، مؤكداً خلال زيارته الأخير للدائرة أن نظام العمل الجمركي المستخدم في جمارك دبي يمثل قصة نجاح تروى لتستفيد منها الإدارات الجمركية الأخرى على مستوى العالم، وأشاد بمستوى الابتكار الذي حققته الدائرة في تطوير نظام «مرسال 2» كتجربة متميزة في تطوير العمل الجمركي عالمياً يجدر عرضها في كل المحافل الدولية والمؤتمرات العالمية لتقتدي بها الهيئات الجمركية في كل أنحاء العالم، مشيراً إلى أن خدمات وإجراءات جمارك دبي تحظى بإشادات من منظمة الجمارك العالمية.

كما أشاد كونيو ميكوريا، سكرتير عام منظمة الجمارك العالمية، على هامش جلسات مجلس التعاون الجمركي رقم 133 و 134، والتي عقدت في المقر الرئيسي لمنظمة بمدينة بروكسل في بلجيكا، بالخدمات الجمركية الذكية التي تقدمها دبي، ويمثل إسناد منظمة الجمارك العالمية شرف تنظيم المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد 10-12 مارس 2020 إلى جمارك دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك شهادة ثقة عالمية وتتويجاً لإنجازات وإجراءات جمارك دبي الرائدة عالمياً.

أكدت منظمة الجمارك العالمية في تقرير مهمة «كولومبس» أن جمارك دبي حرصت على تحقيق رؤية واستراتيجية واضحة ومتكاملة، إضافة إلى مبادراتها غير المسبوقة في مجال التقنية الرقمية وصولاً إلى العالمية، الأمر الذي دعا خبراء المنظمة الدولية إلى وضع جمارك دبي نموذجاً يحتذى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث خلص التقرير إلى أن جمارك دبي تعمل بشكل جاد ومستمر لتحقيق رؤية المنظمة العالمية للجمارك.

وسلطت المنظمة الضوء عبر مجلتها المتخصصة في الشأن الجمركي الدولي على الأنظمة المتطورة والإجراءات والممارسات العالمية التي تتبعها جمارك دبي في أكثر من تقرير ومقال صحفي، ومنها على سبيل المثال مقال حول مبادرة الممر الافتراضي، وتقرير بعنوان رحلة جمارك دبي نحو «جمارك المستقبل» يتحدث عن تطبيق برنامج التحديث والتطوير في جمارك دبي، ومقال حول إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومقال عن إطلاق تطبيق الإفصاح المبكر الذكي، ومقال عن إطلاق برنامج الواقع الافتراضي للتدريب الجمركي.