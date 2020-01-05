«ميلينيوم بلايس مرتفعات البرشاء» يعزز فريقه التنفيذي

المصدر: دبي - البيان

عزز فندق ميلينيوم بلايس مرتفعات البرشاء الذي يضم 915 غرفة، وهو الفندق الثاني الذي سيعمل تحت علامة «ميلينيوم بلايس» من فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا فريقه التنفيذي بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للزوار.

وسيقوم المدير العام جلين نوبس بإدارة عمليات الفندق، بما يتضمن علاقات المالك وقيادة الفريق لتنفيذ خطط الأعمال، فيما يتولى وائل شوكت منصب مدير الاستقبال، كما تم تعيين العديد من الكفاءات في المواقع المختلفة.

ويحتوي فندق ميلينيوم بلايس مرتفعات البرشاء، ذو الأربع نجوم، على 915 غرفة وجناحاً وشقة مخدّمة تم تصميمها جميعاً لتقديم تجربة فريدة من نوعها تعكس المكانة المتميزة للفندق. وتضم الأجنحة بغرفة نوم واحدة غرف نوم واسعة وغرفاً منفصلة للمعيشة وتناول الطعام وحمامين (تضم أحواض ماء قائمة بذاتها)، إضافة إلى مقصورة دوش تتميز بتصميمها الأنيق ومساحتها الواسعة، وتوفيرها أعلى مستويات الراحة.

ويتمتع الفندق بموقعه المتميز على شارع الخيل الأول في مرتفعات البرشاء، إحدى أكثر مناطق دبي حيويةً وعصرية، ويوفر وصولاً سهلاً إلى شارع الشيخ زايد وشارع حصة.

ويقع الفندق على مقربة من موقع معرض إكسبو ودبي الجنوب والمناطق التجارية في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت، وكذلك قرية المعرفة وجبل علي. والفندق على بعد 10 دقائق بالسيارة من مول الإمارات، وكيلومترين من دبي مارينا، و3 كم من نادي الإمارات للغولف.