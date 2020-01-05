20 ألف زائر للنسخة الثانية من مخرج 88E للمأكولات والتسوق

المصدر: الشارقة وام

زار نحو 20 ألف شخص النسخة الثانية من مخرج 88E للمأكولات والتسوق- الفعالية الأولى من نوعها في الهواء الطلق، والتي ينظمها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات- وذلك خلال 21 يوماً متواصلاً لتذوق المأكولات والاستمتاع بباقة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية ذات الطابع العائلي.

وجمعت الفعالية التي أقيمت تحت شعار «تذوق.. اجتمع.. تسوق» الزوار من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

وقالت حنان المحمود المديرة التنفيذية لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: إن النجاح الكبير الذي حققته الفعالية في نسختها الثانية بعد التمديد في فترة إقامتها يدفعنا للعمل منذ الآن وبحماس على النسخة الثالثة لنقدم لزوارنا أنشطة وفعاليات تلبي تطلعاتهم، وتسهم في جعل فعالية مخرج 88E للمأكولات والتسوق وجهة سنوية لدى مقيمي وزوار إمارة الشارقة.