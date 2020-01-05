بشائر 2020 دورة قوية للاقتصاد الوطني

المصدر: دبي البيان

تستبشر فعاليات القطاع الخاص بالعام 2020 وتنظر إليه كفاتحة دورة اقتصادية قوية تنتظر الإمارات، وتدوم لسنوات، فالعام الحالي يعني الكثير للاقتصاد الوطني، ففيه ينتظر العالم استضافة دبي أعظم المعارض على الإطلاق، وهو «إكسبو»، كما أنه «عام الاستعداد للخمسين».

«البيان» استطلعت آراء فعاليات القطاع الخاص حول آفاق 2020 في ظل المحفزات الاقتصادية وصياغة الرؤية المستقبلية للإمارات في ظل رؤية 2021 وعام الاستعداد للخمسين والتحضير لإكسبو، وفي ظل الرؤية الاقتصادية التي صاغها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المبادئ الثمانية ووثيقة الخمسين ووثيقة يناير الجديدة وإعلان موازنة دبي التاريخية، توقعت 30 شخصية قيادية بالقطاع أن تؤدي هذه العوامل إلى نمو مستدام، يشهده الاقتصاد الوطني، كما أن المشاريع العملاقة، التي يتم التجهيز لها منذ سنوات تضع الاقتصاد الوطني على مشارف دورة اقتصادية نشطة. وأكدوا أن النظرة المستقبلية تعكس نمواً بمعدلات أعلى من التوقعات.

استطلاع «البيان ».. 2020 فاتحة دورة اقتصادية نشطة