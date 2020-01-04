إتمام صفقة استحواذ «أوبر» على «كريم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أوبر عن إتمامها بشكل رسمي إجراءات عملية الاستحواذ على شركة كريم التي تم الإعلان عنها مسبقاً مقابل 3.1 مليارات دولار أمريكي.

وأصبحت كريم نتوركس الآن شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة أوبر، ولكنها ستحافظ على اسمها التجاري وسيواصل أحد مؤسسي كريم ورئيسها التنفيذي مدثر شيخة بقيادة أعمال كريم، بإشراف مجلس إدارة يتكوّن من 3 أعضاء ممثلين عن أوبر وعضوين ممثلين عن كريم. وسوف تقوم كل من أوبر وكريم بتشغيل خدماتهما الإقليمية وأسمائهما التجارية بشكل مستقل.

ومع إتمام الصفقة، تستحوذ أوبر على الأعمال الخاصة بكريم في النقل والتوصيل والدفع في الشرق الأوسط والتي تضم أسواقاً رئيسة من ضمنها الإمارات ومصر والأردن والسعودية .

كما أن إجراءات الحصول على الموافقة على عملية الاستحواذ في باكستان والمغرب لا تزال جارية ولن يتم إتمام الصفقة في هذه الأسواق في الوقت الحالي حتى يتم الحصول على الموافقات من الجهات القانونية المسؤولة.

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: «أتطلع إلى رؤية المزيد من الابتكار من «كريم» بينما يواصلون العمل بشكل مستقل تحت قيادتهم الحالية ومن خلال العمل بالتوازي، ستتمكن كِلا مِنصتينا من الاستفادة من الميزات الفريدة لكلٍ منهما».