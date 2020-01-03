«نيرفانا»: نمو كبير متوقع بقطاع الشحن في الدولة خلال المرحلة المقبلة

المصدر: أبوظبي - البيان

توقعت شركة نيرفانا للسفر والسياحة استمرار النمو في قطاع الشحن بمعدلات أكبر في المرحلة المقبلة، نظراً إلى النشاط الاقتصادي التي تشهده الدولة والموقع الاستراتيجي لها، إضافة إلى التطور الكبير البنية التحتية، سواء فيما يتعلق بالمطارات أو شركات الطيران أو الموانئ والطرق.

وأعلنت الشركة توفير خدمات الشحن الجوي والبري والبحري إلى أنحاء العالم كافة. وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة، إن الشركة تواصل جهودها لتطوير خدمات الشحن بمختلف أنواعها من والى الإمارات لتلبية الطلب المرتفع في قطاع الشحن في الدولة الذي يعتبر ضمن الأسرع نمواً في العالم.

وقال إن الإمارات نجحت في استقطاب كبرى الشركات العالمية، وباتت بوابة لأسواق دول المنطقة الخليجية والعربية والآسيوية، ولمختلف أسواق القارة الأفريقية، كما أنها مركز عالمي لإعادة التصدير، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز قطاع الشحن الجوي والبحري.

وذكر العلي أن الدراسة التي أصدرها مجلس المطارات العالمي بعنوان «توقعات حركة الطيران حول العالم بين 2018 - 2040» أشارت إلى أن الإمارات ستصبح ثالث أكبر سوق شحن جوي عالمياً بعد أمريكا والصين، وتؤكد أن الإمارات ستحظى بالمركز الثالث كأسرع سوق نقل جوي نمواً في العالم بنسبة نمو تصل إلى 5.7% سنوياً.

وأوضح أن شركة نيرفانا أصبحت واحدة من أهم شركات السفر والسياحة على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الخليج، إذ تم افتتاح مكاتب للشركة في كلّ من الصين وإسبانيا ومصر والسعودية والمملكة المتحدة، كما تستعدّ لافتتاح مكاتب جديدة لها في عدد من الدول الخليجية وفي الولايات المتحدة الأمريكية و أستراليا خلال السنوات المقبلة.