3.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.4 مليارات درهم.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 295 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، منها 44 مبايعة للأراضي بقيمة 350 مليون درهم و251 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 250 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 142 مليون درهم . وجاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة جميرا الأولى كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 16 مليونا .

وسجلت الرهونات 2.8 مليار درهم منها 65 رهن أراضٍ بقيمة 2.3 مليار و107 رهونات فلل وشقق بقيمة 500 مليون أهمها بمنطقة أم نهد الأولى بقيمة 1.3 مليار درهم، ورهن بمنطقة برج خليفة بقيمة 460 مليون درهم.