«تنظيم الاتصالات»: لا رسوم على خدمة طلب مزاولة نشاط إلكتروني

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إن طلب مزاولة نشاط إلكتروني للمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي في الدولة يقدم من دون أي رسوم، لكن هناك 3 شروط ومتطلبات أساسية يجب توافرها.

وأوضحت الهيئة في نشرة على «تويتر»، أن شروط ومتطلبات الحصول على الخدمة ثلاثة، هي حجز موقع إلكتروني ضمن النطاق الوطني «.ae»، وإذا ما كان النشاط الإلكتروني على منصة تواصل اجتماعي (تويتر، فيسبوك، إنستغرام، أو غيرها) يجب توفير اسم ورابط الحساب لكل منصة. وفي حال تغيير اسم الحساب مستقبلاً، يجب تقديم طلب جديد.

وذكرت الهيئة أنه في حال كان النشاط الإلكتروني يتعلق بتطبيق متوفر في أحد متاجر التطبيقات (مثل آبل آي أو إس وجوجل بلاي ستور) يجب توفير أحد الاحتمالين التاليين، أما اسم ورابط التطبيق (إن وجد)، أو في حال كان التطبيق قيد التطوير، يجب توفير رابط الموقع الإلكتروني ووصف للتطبيق وصور للواجهة الرئيسية.

ونوهت الهيئة إلى أن هناك 4 خطوات لتقديم الخدمة والحصول على عدم ممانعة من الهيئة، أولاها تشمل تعبئة النموذج الإلكتروني، وثانياً إرفاق الوثائق المطلوبة، فيما ستقوم الهيئة في الخطوة الثالثة بمعاينة الطلب، ورابعاً تسليم رسالة عدم الممانعة عبر البريد الإلكتروني والتسليم في منافذ إسعاد المتعاملين في فروع الهيئة في دبي وأبوظبي.

وأشارت الهيئة إلى أن الجمهور المستهدف من الخدمة هم الأفراد والمؤسسات التي تقوم بمزاولة نشاط عبر الإنترنت. وحددت الهيئة الوثائق المطلوبة، وهي: نسخة من الهوية ونسخة من الرخصة التجارية والرابط الإلكتروني للموقع.

Ⅶ أبوظبي - رامي سميح