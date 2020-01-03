اقتصادية رأس الخيمة تطلق مشروع تنقية المعلومات

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية رأس الخيمة، أمس، إطلاق مشروع تنقية المعلومات الخاص بالتراخيص، ضمن منظومة تطوير الخدمات بالدائرة وتحقيقاً لأهدافها في خدمة قطاع الأعمال، محذرة من إفصاح الأشخاص عن بيانات الخاصة والإيميل الإلكتروني وأرقام الهواتف لأشخاص آخرين، والذي يتيح فتح رخص دون علمهم «شريكاً مالكاً».

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن إطلاق مشروع تنقية المعلومات الخاص بتحديث بيانات أصحاب الرخص والشركاء ووكلاء الخدمات، يأتي لتنظيم إصدار الرخص ضمن التحول الإلكتروني لضمان وصول الرسائل والتعاون عبر الهواتف والبريد الإلكتروني، ما يتيح للعميل الإطلاع على بيانات الرخصة أو تعديل بياناته من خلال الرقم التعريفي المكون من 4 أرقام.

وأشار إلى أن الدائرة بصدد إطلاق تطبيق ذكي خاص ببيانات العملاء إضافة إلى تطبيق الخدمات عبر مراكز خدمة تسهيل في رأس الخيمة، ضمن منظومة تطوير الخدمات، لافتاً إلى أن الدائرة تستقبل سنوياً أكثر من 120 ألف متعامل ومرافق للعملاء، خلال إنجاز المعاملة أو نقلها لأسماء جديدة، حيث تدير الدائرة 40 ألف كود للعملاء سواء كان مالك للرخصة أو وكيل خدمات أو شريك، وتسعى الدائرة للوصول إلى جميع العملاء قبل انتهاء الربع الأول 2020.

وأشار إلى أن الدائرة حريصة على دعم ومساندة الفئة غير القادرة على التعامل مع الخدمات الإلكترونية والذكية خاصة من المواطنين، من خلال المنصة الذكية إضافة لمراكز الخدمة بتسهيل ومراكز تخليص المعاملات المعتمدة من أصل 230 مركزاً في الإمارة بحلول أكتوبر ، أو الموقع الإلكتروني للدائرة والتطبيق الإلكتروني .

توعية

من ناحية أخرى، استضافت إدارة الرقابة والحماية التجارية مؤخراً خبراء ومختصين من الشركات العالمية على مدار يومين في مركز سعادة المتعاملين في مقر الدائر، وذلك بهدف التعاون في مبادرتها السنوية «لنحذر» للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلّدة. وأوضح يوسف البلوشي مدير قسم الحماية التجارية أن المبادرة تركز على فئة المتعاملين من رواد الدائرة، حيث استعانت الإدارة بخبراء من المجموعة القانونية وكلاء عن شركة تويوتا، وبيت الحكمة للاستشارات بدبي.