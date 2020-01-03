«مطار دبي» اعتلاء القمة في زمن قياسي

المصدر: دبي ـ وائل الخطيب

أكد تقرير نشره موقع «simple flying» نجاح مطار دبي الدولي في ترسيخ مكانته عالمياً ليعتلي خلال سنوات قصيرة قمة الهرم من خلال استقباله أكبر عدد من المسافرين الدوليين أكثر من أي مطار آخر.

، حيث يستقبل 90 مليون مسافر دولي سنوياً، مع وجود خطط لتوسيع المطار في المستقبل القريب. كما يعد في الوقت نفسه ثالث أكثر المطارات ازدحاماً في العالم. وتطرق تقرير «سيمبل فلاينج « والصادر بعنوان «أكثر مطارات العالم ازدحاماً - كيف أصبحت بهذه الضخامة؟» إلى النجاح الذي حققه مطار دبي في فترة زمنية قياسية، ليصبح في صدارة مطارات العالم أهمية وازدحاماً.

وقال التقرير إنه لأمر خارق، عندما يتصور المرء أن دبي كانت بالفعل مجرد قرية وادعة قبل نحو نصف قرن من الزمان ورغم تطورها الصناعي السريع، لم تكن تصنف بين أفضل 30 مطاراً لحركة الطيران حتى 2006، موضحاً أن الفضل في تحول مطار دبي لمركز نابض للسفر الدولي يعود إلى موقعه المثالي وقربه من أهم العواصم العالمية شرقاً وغرباً.

وأضاف أن دبي أصبحت بفعل موقعه على بعد 8 ساعات من ثلثي سكان العالم، مركزاً كبيراً للسفر إلى وجهات «آسيا» عموماً، حيث اجتذب أحجاماً هائلة من حركة السفر من أمثال الخطوط الجوية السنغافورية وكاثي باسيفيك.