50.4 ملياراً تسهيلات مالية لـ«التجزئة» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

رفع الجهاز المصرفي الإماراتي من وتيرة التسهيلات المالية المقدمة لتجارة التجزئة حيث بلغ إجمالي قيمة الائتمان المقدم لهذا النوع من التجارة إلى نحو 50.4 مليار درهم خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2019 حسبما تظهر إحصائيات مصرف الإمارات المركزي عن حركة التمويلات للأنشطة الاقتصادية.

ونمت قيمة التسهيلات المالية لتجارة التجزئة 5.4% وبقيمة 2.6 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع إجمالي الرصيد في ديسمبر 2018.

ويأتي النشاط الذي شهده القطاع متوافقاً مع الأرقام التي صدرت في وقت سابق عن السجل الوطني الاقتصادي الذي أظهر تجاوز عدد الرخص الجديدة التي جرى إصدارها في الدولة 40 ألف رخصة خلال 2019.

ويشكّل التمويل الذي حصل عليه قطاع تجارة التجزئة نحو 32% من إجمالي التسهيلات التي حصل عليها القطاع التجاري بشكل عام في الدولة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين والتي وصلت قيمتها 157 مليار درهم تقريباً.

وحافظت التسهيلات المقدمة لقطاع تجارة التجزئة على وتيرة جيدة من الصعود منذ بداية العام المالي لكن الارتفاع الأكبر سجل خلال الربع الثالث من العام ذاته حيث ارتفع الرصيد من 47 مليار درهم تقريبا خلال يونيو إلى 50.4 مليار درهم في سبتمبر علماً بأن الفترة السابقة شهدت لجوء شركات قطاع التجزئة إلى تسديد بعض الالتزامات المستحقة عليها للبنوك.