«أدنوك» تُقيّم عروض مقاولي توسعة «زاكوم العلوي»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكرت «ميد» أمس أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تعكف على تقييم عروض التأهيل المقدمة من نحو 24 مقاولاً، خاصة بالأعمال الهندسية والمشتريات والبناء في مشروع توسعة حقل زاكوم العلوي البري.

وبحسب أحد المصادر فإن الشركات قدمت عروضها بحلول الموعد النهائي 25 نوفمبر.

ويهدف المشروع المقدرة كلفته بنحو 8 مليارات دولار إلى زيادة إمكانات إنتاج النفط في الحقل إلى مليون برميل يومياً بحلول 2024.

وأشارت ميد إلى أن «أدنوك» قسمت الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء إلى حزمتين رئيسيتين، الأولى تغطي تطوير المنشآت السطحية، فيما تغطي الحزمة الثانية تمديد خطوط أنابيب تحت سطح البحر.

وكانت الشركة أعلنت أنها تتوقع توجيه دعوة لتقديم عطاءات حزم الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء في الربع الثاني من 2020، على أن يتم ترسية عقود هذه الأعمال في الربع الثالث من العام المقبل، ومن المزمع الانتهاء من أعمال الهندسة والمشتريات والبناء في الربع الرابع من 2022.