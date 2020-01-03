الإمارات والاتحاد للطيران ضمن أكثر الناقلات أمناً 2020

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلّت طيران الإمارات والاتحاد للطيران ضمن قائمة أكثر 10 شركات طيران أماناً في العالم لعام 2020 أصدرها موقع«أيرلاين ريتنغ» المتخصص بمراجعة سلامة الطيران ومنتجاتها.

والذي يرصد 405 شركات طيران حول العالم ويصدر قائمة سنوية بالشركات التي تعتبر الأكثر أمناً.

واعتمد الموقع في تقييمه على مجموعة شاملة من العوامل تشمل عمليات التدقيق من الهيئات الحكومية والصناعية للطيران، ومراجعة الحسابات الحكومية، وتحطم شركة الطيران وسجل الحوادث الخطيرة، والربحية، ومبادرات السلامة الرائدة في الصناعة وعمر الأسطول والمركز المالي وتدريب الطيارين والثقافة.

وقال جيفري توماس، رئيس تحرير الموقع الإلكتروني الذي يتخذ من أستراليا مقراً له، إنهم لم يلتفتوا إلى الحوادث البسيطة، لأن «جميع شركات الطيران لديها حوادث شبه يومية».

مضيفاً في تصريح لمحطة سي إن إن ترافل، «إن طريقة تعامل طاقم الرحلة مع الحوادث هي التي تميز شركة الطيران الجيدة عن الأخرى غير الآمنة».

وأضاف أنه، لطالما كانت أفضل 20 شركة طيران وأكثرها أمانًا في طليعة ابتكارات السلامة، حيث أطلقت طائرات جديدة وأصبحت مرادفة للتميز.

وفي الوقت نفسه أصدر الموقع قائمة بأكثر شركات الطيران الاقتصادي أمانًا في العالم، على الرغم من أنها مصنفة بالتساوي، فقد أدرجت أبجديًا. وهي: العربية للطيران، فلاي دبي، فرونتير، هونج كونج إكسبريس، إنديجو، جيت بلو، فولاريس، فولويل، ويست جيت وويز إير.

وأضاف التقرير على عكس عدد من شركات الطيران الاقتصادي، اجتازت جميع هذه الخطوط الجوية تدقيق السلامة التشغيلية الصارم للجمعية الدولية للنقل الجوي (IOSA) ولديها سجلات سلامة ممتازة.