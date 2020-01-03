«سنشري فاينانشال» تحتفل بـ30 عاماً على انطلاق أعمالها في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

احتفلت سنشري فاينانشال العاملة في سوق الخدمات المالية في الإمارات بمرور 30 عاماً على بدء عملها في الدولة وذلك من خلال حفل خيري للصحة والثروة والسعادة، انطلاقاً من التزامها الوثيق بالمسؤولية المجتمعية.

ووزعت سنشري فاينانشال 300 حزمة من الهدايا على العمال مؤخراً. جاء ذلك بالتعاون مع سمارت لايف، وهي منظمة غير ربحية تعمل في الإمارات من أجل تحسين حياة العمال. وأكد الحفل الخيري التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية في ظل احتفالها بمرور 30 عاماً من النجاح في تقديم الخدمات المالية ذات الطراز العالمي لسكان الإمارات.

وأطلقت سنشري فاينانشال في 2017 مبادرة الصحة والثروة والسعادة ضمن برامجها للتواصل المجتمعي، تلك المبادرة التي أصبحت منذ ذلك الحين تقليداً سنوياً في ثقافة الشركة. يكمن الهدف من مبادرة الصحة والثروة والسعادة في جلب السعادة لحياة العمال من ذوي المهن الشاقة، وإحداث فرق إيجابي في حياتهم من خلال تحسين مستوياتهم الخاصة بالمعيشة والعمل. وقال بال كريشين رئيس مجلس إدارة شركة سنشري فاينانشال: هذه المبادرة تستهدف لمس حياة الفئات الأقل حظاً، مؤكداً التزام الشركة بمواصلة مشاركة الفرح والسعادة مع عمال المهن اليدوية والشاقة.