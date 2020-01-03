مجموعة «نيكاي» توسع أعمالها بقطاع الإلكترونيات الاستهلاكية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «نيكاي»، عن خططها لتوسيع أعمالها في الإمارات ومصر والعراق وأذربيجان والكونغو، كجزء من استراتيجيتها التوسعية القوية مدفوعة بالنمو الاقتصادي القوي.

وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية في المنطقة، حيث باتت «المجموعة» تمتلك حالياً أكثر من 400 علامة، مدعومة من أكثر من 55 مليون متسوق راض في أكثر من 50 دولة.

ووسعت المجموعة حضورها في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات، عبر افتتاح صالة عرض جديدة في «عود ميثاء» في دبي، على مساحة تمتد على 2000 قدم مربعة.

وتم افتتاح فرع «نيكاي» في عود ميثاء بدبي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين والإدارة العليا للمجموعة، وعقب الافتتاح شهد الفرع تدفق المتسوقين، الذين حرصوا على الاستفادة من الصفقات والعروض القيمة بمناسبة الافتتاح. وتضم صالة العرض الجديدة مجموعة منتجات «نيكاي» بأكملها من الأجهزة الاستهلاكية، التي تشمل أجهزة الطهي والتنظيف والتبريد والترفيه المنزلي وغيرها من الأجهزة المنزلية الحديثة.

وقال باراس شهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «نيكاي»: سوق الأجهزة المنزلية في الإمارات مهم للغاية للشركة.