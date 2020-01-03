تنامي أعمال «أسكوت» للفنادق في 2019

المصدر: دبي - البيان

كشفت «أسكوت» العالمية للفنادق، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن نمو قياسي جديد حققته المجموعة خلال 2019.

وذلك بحسب تقرير أعمال «أسكوت» السنوي الذي تصدره في نهاية كل عام، وجاء هذا النمو مدعوماً بافتتاح فنادق جديدة في جميع أنحاء الخليج العربي والشرق الأوسط وإفريقيا وكازاخستان،.

ومعزّزاً بصفقات التوسّع في الأسواق الجديدة، حيث تملك «أسكوت» 3,479 وحدة فندقية (شاملة الوحدات قيد التطوير)، تمثل 25 فندقاً في 8 دول ضمن 11 مدينة.

وتُعتبر الإمارات والسعودية محورين مهمين في أعمال «أسكوت» مع مزيد من مشاريع الافتتاح قيد التطوير، حيث تمتلك 17 فندقاً في الخليج العربي، ولديها في الإمارات 3 فنادق، 2 منها عاملة، وهما «أسكوت بارك بلايس» و«سيتادينس ميترو سنترال دبي»، وستفتتح خلال 2020 فندق «سيتادينس قرية الثقافة دبي»، ولديها في السعودية 10 فنادق، 5 منها عاملة، ولدى «أسكوت» فندق في البحرين، هو «سومرست الفاتح البحرين»، وفندقان في عُمان، هما «سومرست بانوراما مسقط» و«سيتادينس الغبرة مسقط» الذي يفتتح خلال 2020.

محرك رئيس

وقال فنسنت ميكوليس، المدير العام الإقليمي لمجموعة «أسكوت» في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند: «من المرجح خلال المرحلة المقبلة أن يكون قطاع الضيافة محركاً رئيساً في تعزيز إيرادات منطقة الخليج غير النفطية، ونحن نعتبر المرحلة بالغة الأهمية لنا.

حيث نستفيد من وجودنا في السوق الخليجي، خاصة مع وضع معايير جديدة أكثر مرونة لقطاع الضيافة، وتحتفل «أسكوت» بـ12 شهراً من النمو والازدهار غير المسبوق، فقد تخطينا 100 ألف وحدة فندقية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي وسّعنا نطاق وجودنا العالمي إلى أكثر من 180 مدينة ضمن 30 دولة، وهدفنا للعام الجاري هو الاستمرار في هذا الزخم الاستثنائي للنمو، مع التركيز بشكل أساسي على الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونهدف لبلوغ 5 آلاف وحدة فندقية، بما يجعلنا في وضع متفائل لتحقيق هدفنا العالمي المتمثل في 160 ألف وحدة بحلول 2023».