مولات «لاين للاستثمار والعقارات» تشارك في حملة الشتاء بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

تشارك مراكز التسوق والمولات التابعة لشركة «لاين للاستثمار والعقارات»؛ المنضوية تحت مظلة مجموعة اللولو العالمية؛ في مجموعة من الفعاليات والتخفيضات خلال حملة «الشتاء» من موســـم عــروض أبوظبـــي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وذلك في الفترة حتى 8 فبراير 2020.و

تشمل المولات المشاركة في الحملة كلاً من الوحدة مول، ومشرف مول، والخالدية مول، والراحة مول، ومزيد مول، وسوق مدينة زايد في أبوظبي، بالإضافة إلى براري أوت ليت مول، والفوعة مول في العيـن. ويحصل المتسوقون الذين ينفقون ما قيمته 200 درهم على فرصة للانضمام إلى «الصندوق العالمي» للجوائز والتسجيل عبر الإنترنت؛ حيث يمكن للعملاء تحديد الجوائز التي يختارونها والتقديم لها بعد التحقق من المبلغ المنفق لدى مكتب خدمة العملاء.