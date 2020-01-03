«دايركت أكسيس يو إس أيه» عضو مقاصة جديد ببورصة دبي للطاقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت بورصة دبي للطاقة، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، أمس قبول «دايركت أكسيس يو إس أيه» كعضو مقاصة جديد.

وبذلك ستكون مسؤولة عن عمليات المقاصة وتسوية الصفقات التي يبرمها عملاؤها الإقليميون والعالميون في بورصة دبي للطاقة.

و«دايركت أكسيس يو إس أيه» هي شركة مملوكة لـ «دي أيه إنترناشيونال فاينانشيال سيرفسيز»، المسجلة لتداول العقود الآجلة في هونغ كونغ، والتي تخضع للأطر التنظيمية للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة لهونغ كونغ، وتقدم خدمات الوساطة العالمية لمختلف المنتجات بما في ذلك الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات المالية.

وقد شهدت المجموعة نمواً مطرداً لتصبح شركة وساطة أجنبية رائدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث بلغ هامش ودائع العملاء لديها أكثر من 300 مليون دولار.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: نرحب بانضمام «دايركت أكسيس يو إس أيه» كأحدث عضو مقاصة عبر منصة بورصة دبي للطاقة، ونحن على ثقة أن هذه الخطوة ستساهم بتوفير سيولة إضافية ومتداولين أكثر تنوعاً من جميع أنحاء العالم للعقد الآجل لخام عمان. يسعدنا أن نضيف هذه الشركة المرموقة إلى محفظتنا المتنامية من أعضاء المقاصة، وهو ما يشير إلى زيادة إقبال العملاء الجدد على تداول العقد الآجل من البورصة، للمشاركة بأكثر آليات استكشاف أسعار النفط الخام شفافيةً في المنطقة.

وقال جي شين تشيانغ، رئيس مجلس إدارة «دايركت أكسيس يو إس أيه»: ملتزمون بتقديم أفضل مستويات الدعم التقني للعملاء الذين يتداولون منتجات بورصة دبي للطاقة. وفي الوقت ذاته، فإننا سنعمل على المساهمة في الترويج لمنتجات البورصة ونشرها على الصعيد العالم