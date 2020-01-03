افتتاح أول مركز تحويل معتمد من «ثري إم» في المنطقة بجبل علي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جونكو تريدنج، أحد الموزعين التجاريين الرئيسيين والوكيل التسويقي وشريك قناة التوزيع لمنتجات وخدمات ثري إم جلف (ثري إم الخليج) للحلول الصناعية، بدء التشغيل التجريبي في جبل علي لأول مركز لتحويل منتجات ثري إم في الشرق الأوسط.

وجاء ذلك تتويجاً لشراكة امتدت لخمسة وعشرين عاماً مع ثري إم الخليج، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الأبحاث والتطوير في المنتجات الصناعية والتقنية والمعروفة بمنتجاتها المبتكرة.

وافتتح روبرت إتش نيكولز، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ثري إم مرفق التحويل المتطور الممتد على مساحة 8000 قدم مربع، وصُمم هذا المركز لتعديل وتحويل منتجات ثري إم النهائية حسب متطلبات العملاء والمواصفات الخاصة بهم، ويقدم المركز أسعاراً تنافسية وقدراً عالياً من المرونة وسرعة تنفيذ قياسية، مع الالتزام بمعايير ثري إم الصارمة.

وقال روبرت إتش نيكولز، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ثري إم: ثري إم شركة شديدة التنوع تبلغ مبيعاتها 33 مليار دولار أمريكي، ولديها حضور عالمي مميز واسع النطاق.

وبالمناسبة، نحن في ثري إم متحمسون للغاية لإكسبو 2020 الذي نال حظاً كبيراً من الترويج على مستوى العالم ونتوقع أن يدفع الأنشطة الاقتصادية والصناعية إلى الأمام في الثمانية عشر شهراً القادمة، ومن خلال شراكات مثل شراكتنا مع جونكو نهدف إلى تحقيق تأثير أكبر لمنتجاتنا المبتكرة عبر قطاعات متنوعة في السنوات القادمة.