«عزيزي للتطوير العقاري» تستثمر 88 مليون درهم في «ريفيرا»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري»، استثمار ما يزيد على 88 مليون درهم لتحسين التصميم الداخلي لمشروعها «ريفيرا» في مدينة محمد بن راشد.

وتشتمل الأعمال على ترقية الأسطح الداخلية في المطابخ، إضافة إلى الخزائن وتجهيزات الحمامات والأرضيات، والمزيد من العناصر الأخرى في وحدات المشروع، من دون أن يتحمّل العملاء الذين اشتروا وحداتهم أي تكاليف إضافية.

وسيشمل مشروع «ريفيرا» عند اكتماله 71 مبنى متوسطة الارتفاع، توفر أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، ويقع المشروع على مقربة من مراكز الأعمال والترفيه في المدينة.

ويغطي المشروع مساحة واسعة موزعة على ثلاث مناطق، وهي: البوليفارد الواسع للمحلات التجارية، وممشى القناة المائية، الذي تنتشر فيه المطاعم والبوتيكات، والمساحة الخضراء للمجمع «لي جارين»، وبلغت نسبة اكتمال المرحلة الأولى من مشروع «ريفيرا» حتى الآن 54%.