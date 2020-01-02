10,6 ملايين نسمة عدد سكان الإمارات بحلول عام 2029

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» البريطانية للأبحاث والدراسات أن تتضاءل الفجوة بين عدد السكان الذكور والإناث في الإمارات خلال العقد المقبل.

وأصدرت المؤسسة تقريراً حديثاً عن النمو الديموغرافي ومعدل السكان الذكور إلى الإناث في الإمارات خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2029.

وتوقع التقرير نمو عدد سكان الإمارات خلال العقد المقبل بنسبة 8,6%، ليصل إلى 10,6 ملايين نسمة بحلول عام 2029.

كما توقع أيضاً أن تشهد نفس الفترة ارتفاع معدل النمو في عدد السكان الإناث بالدولة بنسبة 13,6%. كما توقع انخفاض معدل السكان الذكور إلى الإناث في الإمارات، من 2,3:1 حالياً إلى 2,1:1 بنهاية عام 2029. كما توقع التقرير أيضاً أن يواصل هذا المعدل انخفاضه ليصل إلى 1,7:1 بحلول عام 2050.