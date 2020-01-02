إبهار العالم عنوان دبي في 2020

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

استقبلت دبي العام الجديد 2020 بإبهار مئات الملايين حول العالم بأضخم احتفالات نظمتها في رأس السنة الميلادية.

حيث اجتذبت أكثر من مليوني شخص من الداخل والخارج للاحتفال عبر شوارع دبي.

إضافة إلى مليار شخص حول العالم تابعوا الاحتفالات من 25 موقعاً في الإمارة. ويكتسب عام 2020 أبعاداً استثنائية بالإمارات، في ظل الاستعدادات لانطلاق نسخة غير اعتيادية من «إكسبو»، عنوانها إبهار العالم بتنظيم المعرض الأفضل في تاريخ إكسبو على الإطلاق. فيما أكد خبراء أن إكسبو سيحفز النمو في دبي للعامين الحالي والقادم.

وتواصل المد السياحي غير المسبوق مع بداية 2020، إذ واصلت حشود الزوار والمتسوقين تدفقها إلى مراكز التسوق في اليوم الأول من العام ما يبشر بموسم سياحي تاريخي في عام إكسبو 2020 دبي.

وتوقعت مصادر سياحية وتجارية أن يستمر تدفق الزوار لمراكز التسوق حتى 4 يناير، مستفيدين من العروض التجارية التي رفعت مبيعات التجزئة إلى مستويات قياسية. وأوضحوا أن أبرز القطاعات التي استفادت من هذا التدفق السياحي المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة لقطاع التجزئة، الضيافة والطيران حيث وصلت الحجوزات في القطاعين إلى 100%.

وأشارت مصادر سياحية إلى أن عدد زوار دبي في 2019 يتجه لتجاوز حاجز 16 مليون زائر، بعد أن شهدت ليلة رأس السنة تدفقاً سياحياً هائلاً لكافة مواقع الاحتفالات بالسنة الجديدة وصل إلى مليوني شخص.