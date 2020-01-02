احتفالات رأس السنة تبشر بعام سياحي استثنائي

المصدر: دبي – أبوظبي - بشار باغ، لؤي عبدالله، رامي سميح

شهدت كافة مدن الدولة في رأس السنة، ليلة فرح استثنائية، وتدفقاً غير مسبوق للزوار، تجمع فيها مئات ألوف السياح والمتسوقين من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مستفيدين ومستمتعين بالعروض الاحتفالية والتخفيضات، ما انعكس بشكل إيجابي استثنائي على أداء قطاعات الفندقة والمطاعم والنقل، وخصوصاً الطيران.

واستقبلت دبي لوحدها ليلة رأس السنة، مليوني زائر، ما يبشر بموسم سياحي استثنائي في عام إكسبو 2020 دبي، وهو رقم يرفع عدد زوار المدينة في 2019 ليتجاوز 16 مليون زائر، وهو أعلى رقم تحققه دبي بعدد الزوار.

وقدرت مصادر عالمية مختصة بشؤون السياحة أن أكثر من مليون شخص تدفقوا إلى منطقة وسط المدينة في دبي لمشاهدة الألعاب النارية من برج خليفة، وأن ملياري شخص حول العالم تابعوا عروض دبي تلفزيونياً.

وارتفعت نسب إشغال الفنادق إلى 100%،في حين ارتفع حجم الطلب على السفر من وإلى دبي ليتراوح بين 90 – 100%. وسجلت المحال التجارية ومراكز التسوق مبيعات قياسية، خصوصاً المحال التي تبيع مستلزمات الهدايا والذهب والمجوهرات والأجهزة الإلكترونية، حيث طرحت المراكز التجارية في دبي عروضاً تسويقية تضمنت أسعاراً مخفضة وخصومات وخدمات مجانية، بهدف استقطاب أكبر شريحة ممكنة من المتسوقين، خاصة أن احتفالية رأس السنة تتزامن مع انطلاق مهرجان دبي للتسوق الذي يوفر عروضاً إضافية.

ووفقاً لمصادر مراكز التسوق، حققت المقاهي والمطاعم المجاورة لمواقع عروض الألعاب النارية مستويات قياسية من المبيعات. وتوقعت المصادر استمرار التدفقات إلى مراكز التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى 4 يناير.

وفي أبوظبي شهدت الفنادق ومراكز التسوق ومواقع الاحتفالات تدفق آلاف السياح والمتسوقين، كما سجلت المقاهي والمطاعم مستويات قياسية.

وفاق الطلب على الغرف الفندقية خلال ليلة رأس السنة التوقعات، حيث بلغت نسب الإشغال 100%.