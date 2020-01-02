«بي دبليو سي»: تحسن الأداء الرأسمالي لشركات الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للخدمات المهنية تحسناً في الأداء الرأسمالي للشركات العاملة في الإمارات خلال 2019، كما توقعت استمرار هذا التحسن على نحو مطرد خلال العام الجديد.

ونشرت «بي دبليو سي» دراسة شاملة عن أداء رأس المال العامل في دول الشرق الأوسط خلال 2019، وتوقعاتها للأداء في 2020 ويُقصد برأس المال العامل الفارق بين قيمة الأصول الجارية للشركة وقيمة الالتزامات الجارية المستحقة عليها، ويُستخدم في رصد مستويات السيولة المتوفرة لدى الشركة.

وتطرقت الدراسة إلى أداء شركات الإمارات فيما يتعلق برأس المال العامل في 2019 مؤكدةً أن الشركات استطاعت تحقيق تحسن ملموس في هذا الأداء خلال العام الماضي من خلال زيادة الضغط على سلاسل الإمدادات لديها.

وأضافت أن حكومة الإمارات لعبت دوراً بارزاً في تحسين أداء رأس المال العامل لدى الشركات، زيادة مستويات السيولة لديها وتعزيز قدرتها على سداد مستحقات الموردين في الوقت المحدد، ومنها تشكيل لجان للنظر في الشكاوى المتعلقة بالتأخر في السداد.