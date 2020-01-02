أبوظبي تسجل أرقاماً قياسية بأعداد السياح

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت العاصمة أبوظبي ترسيخ مكانتها وجهة سياحية مثالية للجميع من خلال برنامج متميز ومتنوع من الفعاليات الاستثنائية رحبت به بقدوم العام الجديد 2020، وسط توافد أعداد غفيرة من السياح من الدول الخليجية والأوروبية للاستمتاع بعطلات العام الجديد.

وقال خبراء في القطاع السياحي، استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن الفنادق في العاصمة ومراكز التسوق شهدت تدفق أعداد كبيرة من السياح والمتسوقين للاحتفال برأس السنة، كما سجلت المقاهي والمطاعم مستويات قياسية من الزوار، خصوصاً في المناطق القريبة من الاحتفالات والألعاب النارية.

إشغال قياسي

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، إن الفندق حقق معدلات إشغال قياسية خلال ليلة رأس السنة، إذ ارتفعت إلى 100%، ومن المتوقع أن تستمر الإشغالات على نفس المنوال خلال الأيام القليلة القادمة مع استمرار الاحتفالات بالسنة الجديدة.

وأضاف أن معظم السياح القادمين إلى العاصمة خلال رأس السنة كانوا من الخليجيين والأوروبيين والصينيين إلى جانب المواطنين والمقيمين في الدولة، خصوصا وأن العطلة تأتي بالتزامن مع إجازة المدارس.

وأكد إسماعيل أن إدارات الفنادق بدأت منذ عدة أسابيع التخطيط لوضع أنسب الآليات للفوز بحصة أكبر من كعكة الإشغال الفندقي خلال عطلات العام الجديد من خلال حزمة من البرامج الترويجية والتنشيطية ومجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة.

مستويات مرتفعة

وأكد محمد مصطفي، مدير إدارة المبيعات الحكومية والتشريفات في فندق «ريتزكارلتون» أبوظبي، أن العاصمة شهدت أعدادا غفيرة من السياح خلال ليلة رأس السنة مع تدفقهم على الفنادق ومراكز التسوق والمطاعم للاستمتاع بالفعاليات والاحتفالات.

وتوقع مصطفي أن يكون هذا النشاط بداية انطلاقة انتعاش فندقي جديدة وزيادة نسب الإشغال وعدد ليالي الإقامة خلال العام الجديد 2020، مشيراً إلى أن نسب الإشغال في فنادق العاصمة ستظل عند مستويات مرتفعة خلال الأسابيع القليلة القادمة مع استمرار الاحتفالات بالسنة الجديدة.

وأضاف مصطفي أن أبوظبي دخلت مرحلة جديدة من الانتعاش السياحي، حيث يقصدها الزوار والسياح من مختلف بلدان العالم نتيجة لعمليات الترويج المكثفة للإمارة كمقصد سياحي واستثماري مهم على المستوى الدولي.

فعاليات وأنشطة

وقال محمد الصياد، مدير إدارة الإيرادات الإقليمي لفنادق «ريكسوس» في الإمارات، إن معظم فنادق الدولة تسجل معدلات إشغال قياسية خلال هذه الفترة، موضحاً أن فنادق العاصمة اكتظت بالنزلاء خصوصاً في الفنادق القريبة من مناطق الاحتفالات في ظل مساعي الجميع لمشاهدة الألعاب النارية والحفلات الغنائية.

وأرجع الصياد الإقبال الكبير على العاصمة إلى العروض الترويجية والبرامج السياحية المتنوعة في ظل المكانة التي أصبحت تتمتع بها إمارة أبوظبي بين أفضل الوجهات السياحية في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، والنتائج الإيجابية لسياسات التنمية السياحية الشاملة الهادفة للوصول للسياحة المستدامة لتحقيق الأهداف المنشودة مواكبة لخطة أبوظبي 2030.

وأضاف الصياد أن مناخ الاستقرار والأمن في الدولة يعد واحداً من أهم عوامل الجذب السياحي والتوافق على الدولة للاحتفال برأس السنة الميلادية، متوقعاً مزيداً من الانتعاش للقطاع السياحي في الدولة خلال العام الجديد، خصوصاً مع قرب «إكسبو دبي 2020».

شاشة عملاقة

وقال بيلي كانيلاس، مدير عام مرسى ياس مارينا أبوظبي، إن المرسى احتفل بليلة رأس السنة بوضع شاشة عملاقة للعد التنازلي لبداية العام الجديد، كما شهد زوار المرسى مهرجاناً للألعاب النارية أضاءت سماء أبوظبي، إلى جانب عروض ترفيهية مباشرة وفرق جوّالة.

وأضاف كانيلاس أن منافذ الأطعمة والمشروبات في مرسى ياس مارينا شهدت إقبالاً كبيراً خلال ليلة رأس السنة، مع إطلالها مباشرة على البحر والمرسى إلى جانب جلسات داخلية وخارجية، مشيراً إلى أن أعداد زوار المرسي فاق التوقعات في هذه الليلة.

وقال محمد عبد الرازق، مدير العقارات والمرافق لدى مجموعة «إنترناشيونال كابيتال تريدينج» المالكة لمول «نيشن تاورز غاليريا»، إن المول شهد إقبالاً كبيراً من المتسوقين خلال ليلة رأس السنة للاستمتاع بالعروض الترفيهية والابتكار التكنولوجي في مراكز التسوق.

وأكد أن المركز سيشهد عطلة أعياد شتوية استثنائية للمقيمين والزوار في العاصمة من خلال عرض مصنع سانتا للألعاب المسرحية والثلاثية الأبعاد، إضافة لشجرة عيد الميلاد الضخمة، ليكون المول ساحة احتفالات تسعد الجميع.

طلب

أكد مديرو ومسؤولو فنادق بالعاصمة، أن الطلب على الغرف الفندقية خلال ليلة رأس السنة فاق التوقعات، حيث بلغت نسب الإشغال 100%، مع وجود إشغال قياسي أيضاً للمرافق الحيوية في الفنادق بما فيها المطاعم، خصوصاً الواقعة بالقرب من كورنيش أبوظبي وجزيرة المارية.