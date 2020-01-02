هانيويل تستحوذ على «ريبلين فوتونكس» لحلول المراقبة الآلية للغاز

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة هانيويل الاستحواذ على «ريبلين فوتونكس»، الشركة المتخصصة في حلول الابتكار والذكاء ورصد الغاز بصرياً وتعزيز السلامة والأداء التشغيلي وتخفيف الانبعاثات وتفعيل الامتثال في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة.

وتمثل الشركة منصة المراقبة الذكية الوحيدة من نوعها في القطاع، إذ يمكنها تحديد تسربات الغاز وقياسها بصرياً بشكل فوري وتحديد كميتها وتحليلها للحفاظ على سلامة العمال.

وتوظف «ريبلين فوتونكس» نظاماً برمجياً متطوراً مدعوماً بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يوجه تنبيهات تلقائية إلى مشغلي المحطة في حال رصد مشكلة تسرب غاز أو حريق أو خرق أمني ويوفر تحليلات مفصلة. وتوفر تكنولوجيا الشركة للمعايرة الذاتية حلول مراقبة فعالة من حيث التكلفة عبر تقليل الحاجة إلى تثبيت أجهزة الاستشعار وصيانتها ومعايرتها في الموقع.