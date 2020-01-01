نهج طيران الإمارات الديناميكي يحقق النتائج المتوقعة

المصدر: دبي ـ البيان

اختتمت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عام 2019 بسلسلة من النجاحات في تطوير منتجاتها وشبكة خطوطها وتجربة عملائها.

وتستهل الناقلة عام 2020 مع التركيز المستمر على تعزيز عملياتها التشغيلية والتجارية وتحسين تجربة العملاء والاستعداد لمعرض إكسبو 2020 دبي، الذي يعد أكبر معرض في العالم، والذي سيفتح أبوابه أمام الزوار العالميين ابتداءً من شهر أكتوبر 2020، وبلغت أعداد الركاب الذين نقلتهم طيران الإمارات خلال الاثني عشر شهراً الماضية، منذ يناير 2019، نحو 58 مليوناً، على أسطولها الحديث المكون بأكمله من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «قمنا خلال عام 2019 بإعادة تقييم خططنا المتعلقة بالأسطول وشبكة خطوطنا حين تبيّن لنا أن توقف برنامج A380 أصبح مؤكداً.

لقد أظهر نهجنا الديناميكي في استخدام السعة المتاحة أثناء تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي، وكذلك تكيّفنا طوال العام مع التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية، مدى قدرتنا على التعامل بمرونة مع مختلف الظروف وتحقيق النتائج المتوقعة. كما حافظنا أيضاً على وعدنا لعملائنا بالتميز الدائم من خلال تعزيز منتجاتنا وخدماتنا في مختلف المجالات».

وأضاف السير تيم كلارك قائلاً: «سوف نواصل في عام 2020 تعزيز شراكاتنا لتوفير مزيد من فرص التواصل والقيمة لعملائنا. كما نتطلع إلى الترحيب بالعالم في دبي لحضور معرض إكسبو 2020 دبي، حيث سنتيح لزوار جناح طيران الإمارات إلقاء نظرة على مستقبل صناعة الطيران والسفر الجوي».

ربط العالم عبر دبي

وسيّرت الناقلة ما معدله 3500 رحلة أسبوعياً، أي ما يزيد على 186 ألف رحلة خلال عام 2019 وقطعت طائرات أسطولها نحو 885 مليون كيلومتر، أي ما يعادل 2300 رحلة ذهاباً وإياباً بين الأرض والقمر. وقدمت طيران الإمارات على رحلاتها المغادرة من دبي أكثر من 63 مليون وجبة طعام، وناولت أكثر من 35 مليون حقيبة في دبي.

وعززت طيران الإمارات شبكة خطوطها إلى 159 مدينة، مع إضافة 3 خطوط جديدة، هي: دبي/‏‏‏ بانكوك عبر بنوم بنه، وبورتو (البرتغال) بالإضافة إلى الخدمة اليومية إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة. كما رفعت السعة المقعدية، من خلال زيادة عدد الرحلات أو باستخدام طائرات أكبر، إلى 12 محطة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وواصلت طيران الإمارات أيضاً توسيع خيارات العملاء وتسهيل مواصلة السفر من خلال تنمية شراكاتها. فقد اختتمت عام 2019 مع 26 مشاركة بالرمز و156 اتفاقية إنترلاين في 200 دولة، ما مدّد شبكتها إلى أكثر من 1800 وجهة فريدة. وشملت الشراكات الجديدة في عام 2019 كلاً من «ساذرن إيرلاينز» الصينية وخطوط طيران أفريقيا العالمية و«لاتام إيرلاينز» و«سبايس جيت» و«إنترجيت».

وأكملت طيران الإمارات وفلاي دبي عامين من الشراكة الناجحة، حيث سافر على شبكتهما المشتركة من وإلى دبي وعبرها أكثر من 6 ملايين راكب منذ عام 2017.

ويستفيد ركاب طيران الإمارات من مواصلة سفرهم بسلاسة، حيث يمكنهم الوصول إلى 94 وجهة ضمن شبكة خطوط فلاي دبي، في حين يمكن لركاب فلاي دبي الوصول إلى 143 وجهة ضمن شبكة خطوط طيران الإمارات.

ووسعت طيران الإمارات شبكة الخطوط التي تخدمها بطائرات A380 مع توفير خدمات منتظمة إلى كل من الرياض والقاهرة ومسقط. كما شغّلت خدمات موسمية خلال الصيف بطائرات A380 إلى كل من بوسطن وعمّان، ما وفّر أمام مزيد من العملاء الفرصة لتجربة الطائرة العملاقة التي تشكّل جوهرة أسطول الناقلة.

مبادرات مبتكرة محورها العملاء

اختتمت طيران الإمارات سنة أخرى حافلة بالمبادرات التي أصبحت نماذج تقتدى في المنتجات والخدمات لتوفير تجربة سفر لا تضاهى لعملائها في الأجواء وعلى الأرض.

ففي أبريل 2019، أكملت الناقلة مشروعاً بتكلفة 150 مليون دولار أمريكي لتجديد 10 طائرات بوينج 777-200LR، مع تنسيق مقاعد درجة رجال الأعمال الأوسع بتوزيع 2-2-2 وتجديد كابينة الدرجة السياحية بالكامل.

واتسعت الخيارات الترفيهية المتوفرة أمام ركاب طيران الإمارات إلى أكثر من 4500 قناة منوعة مسموعة ومرئية ضمن نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الذي نال للسنة الخامسة عشرة على التوالي جائزة أفضل نظام ترفيه جوي في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس 2019. كما حاز أيضاً جائزة أفضل ترفيه جوي للعام الثالث على التوالي ضمن جوائز أبيكس APEX لخيارات المسافرين.

وطوّرت طيران الإمارات تجربة الترفيه الجوي خلال عام 2019 من خلال توفير تزامن قوائم التشغيل. وأصبح بإمكان العملاء الآن تصفح المحتوى الشامل المعروض، وإنشاء قوائم تشغيل خاصة على أجهزتهم الذكية قبل الرحلة، ومزامنتها مع مقاعدهم على الطائرة، باستخدام تطبيق طيران الإمارات.

ومنذ إطلاق هذه الميزة، تم إنشاء أكثر من 180 ألف قائمة تشغيل فريدة، وتقوم شركة الطيران بتوسيع هذه الوظيفة تدريجياً على كامل أسطولها.

وتواصل طيران الإمارات استثمار ما يزيد على 27 مليون دولار أمريكي سنوياً لتشغيل أنظمة الاتصال على الطائرات. وأجرى ركاب الناقلة خلال عام 2019 أكثر من 13 مليون اتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi ما أتاح لهم البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء أثناء السفر.

ودشنت طيران الإمارات أول محطة خارج المطار لإنجاز إجراءات ركاب الرحلات البحرية الذين يتابعون سفرهم على رحلات الناقلة. ويتيح مرفق طيران الإمارات الجديد، الكائن في ميناء راشد، للركاب الذين تنتهي رحلاتهم البحرية في دبي عمل إجراءات مواصلة سفرهم على رحلات طيران الإمارات في نفس المكان.

وتساهم الخدمة الجديدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية رائدة للرحلات البحرية، وتوفير راحة أكبر لعملاء طيران الإمارات، الذين سيتسنى لهم، من خلال عمل إجراءات مواصلة السفر جواً في ميناء وصول رحلتهم البحرية، استكشاف دبي بمنتهى الراحة من دون أمتعتهم قبل التوجه مباشرة إلى المطار للالتحاق برحلاتهم.

وأطلقت طيران الإمارات تقنية الصعود الحيوي والتعرف على الوجه عند بوابات المغادرة للعملاء الذين يسافرون من دبي إلى أي من وجهاتها الـ12 في الولايات المتحدة، ما يقلل الوقت المستغرق في عمليات التحقق من الهوية إلى ثانيتين أو أقل. وسوف يتسع استخدام التكنولوجيا الحيوية في عام 2020 بالتنسيق مع الشركاء في مطار دبي الدولي.

وأصبح تطبيق طيران الإمارات واحداً من أفضل تطبيقات الناقلات الجوية. وزاد عدد مستخدمي التطبيق، المتوفر بـ19 لغة بما فيها العربية، على المليونين، مما أتاح لهم البحث وحجز وإدارة رحلاتهم.

واحتفل سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج مكافأة ولاء مسافري طيران الإمارات وفلاي دبي، بوصول عدد أعضائه إلى 25 مليون عضو في عام 2019.

وقدم البرنامج مجموعة من المنتجات والخدمات الجديدة خلال العام، بما في ذلك «سكاي واردز إكسكلوسيفز»، الذي يتيح للأعضاء الاستفادة من محفظة رعاية طيران الإمارات وحضور فعاليات رياضية وثقافية عالمية لا تشترى بالمال. ويمنح «سكاي واردز إيفريداي» الأعضاء القدرة على كسب أميال سكاي واردز يومياً من خلال متاجر التجزئة والترفيه وتناول الطعام في دولة الإمارات.

جمع الناس معاً

واصلت طيران الإمارات في عام 2019 دعم العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية من خلال محفظة رعايتها العالمية الواسعة، والتواصل مع عملائها في جميع أنحاء العالم، والجمع بين الناس في ظل شغف مشترك.

ومن أبرز هذه الأحداث الرياضية بطولة كأس العالم للكريكيت 2019، وبطولة كأس العالم للرجبي. واحتفلت في دبي بمرور 50 عاماً على انطلاق بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي.

وعكف مهندسو طيران الإمارات طوال العام على تطوير 8 ملصقات ضخمة جديدة وتثبيتها على الهياكل الخارجية للطائرات احتفالاً بمناسبات مهمة، بما في ذلك ملصقات إكسبو 2020 دبي بالألوان الثلاثة التي ترمز للفرص والتنقل والاستدامة، وملصق «الإمارات في الفضاء» على طائرة A380 إشهاراً لأول مهمة فضائية لدولة لإمارات العربية المتحدة، وملصق بطولة كأس العالم للكريكيت 2019 وملصق 50 عاماً على بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، وأخيراً ملصق عام التسامح على طائرة الإمارات A380.

واحتفالاً باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات وعام التسامح، طوت طيران الإمارات هذا العام بكسر الرقم العالمي في موسوعة غينيس لأكبر عدد الجنسيات على متن طائرة واحدة.

واحتفاءً بالتنوع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نقلت طيران الإمارات في رحلة تاريخية واحدة على طائرة A380 أكثر من 540 راكباً من 145 جنسية. وعكس احتفال الركاب بمختلف أعراقهم وجنسياتهم وثقافاتهم على متن الطائرة، النسيج الاجتماعي متعدد الثقافات في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أسطول المستقبل

تقدّمت طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران 2019، بطلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة من طراز A350-900 XWB، كما أكدت اتفاقية شراء 30 طائرة بوينج 787-9.

وانطلاقاً من استراتيجيتها طويلة الأمد لتشغيل طائرات حديثة وكفؤة وذات هيكل عريض، فإن أحدث استثمار لطيران الإمارات بقيمة 24.8 مليار دولار أمريكي (91 مليار درهم) في أسطولها المستقبلي سوف يوسع مرونته التشغيلية من حيث السعة والمدى، ويسمح للناقلة بالمضي قُدماً في تطوير شبكة خطوطها خلال عقد العشرينيات وما بعده.