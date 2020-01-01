«مواصفات»: الأدوات الملامسة للأغذية تخضع لإجراءات صارمة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن جميع الأدوات الملامسة للأغذية والمباعة في أسواق الإمارات، تخضع جميعها لإجراءات صارمة حسب المتطلبات الإماراتية للرقابة على المواد الملامسة للأغذية، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية.

وأضاف المعيني في تصريحات صحافية أمس، أن نظام الرقابة على الأدوات الملامسة للأغذية يفرض مجموعة من الضوابط مثل توفير البيانات الإيضاحية للمستهلكين على المنتج، وأن تكون هذه البيانات مطابقة للمتطلبات الفنية، وأن تتضمن عبارة مناسبة لملامسة الغذاء، كذلك أن تتضمن إرشادات الاستعمال والتحذيرات.

مطابقة

وأوضح المعيني أن نظام تقويم المطابقة الإماراتي يتضمن أيضا سلامة مراحل الحصول على شهادة مطابقة المنتجات وتوفيرها في الأسواق الوطنية، ويسري القرار على كل المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة ومنها دلال القهوة والشاي والمشروبات الساخنة، وينبغي على المستهلك البحث عن علامة المطابقة قبل الشراء.

ولفت إلى أن إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الملامسة للأغذية، يتم بعد أن تخضع هذه المنتجات (المصنعة أو المعبأة أو المستوردة) للنظام، حيث يتم فحص المنتجات في مختبرات معتمدة قبل الحصول على كافة الوثائق الفنية والشهادات والمعلومات الموثقة التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات القرار الوزاري، وتكون بخط واضح وبطريقة يصعب إزالتها، علاوة على إلزامية أن تكون كافة المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومثبتة علمياً ومخبرياً.

تدقيق

ودعا مدير عام «مواصفات» المستهلكين إلى ضرورة التدقيق في هذه المنتجات، والتأكد من حصولها على شهادة المطابقة من مواصفات، وأن يكون المنتج ممهوراً بشعار «ECAS»، كذلك فإن المنتجين والموردين يجب عليهم أن يحصلوا على الشهادة، التي تثبت للمستهلكين أن منتجاتهم تحمل مرجعية فنية، وأن الموردين قدموا الوثائق الفنية

وذكر أن «مواصفات» تتعامل مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات من خلال إجراءات صارمة، تتضمن سحب المنتج المخالف من الأسواق، بالتعاون مع شركاء الهيئة، مثل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات وأجهزة الرقابة الغذائية على المستوى الاتحادي، كما تُلزم الموردين بسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق، وتتأكد من ذلك.

دلال القهوة

وكشف أن «مواصفات» سحبت أخيراً 12 نوعاً من دلال القهوة من أسواق الإمارات، لاعتبارات تتعلق بسلامة المستهلكين، نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات، كما جرى إلزام الموردين بضمان سحب المنتجات بالتنسيق مع شركاء الهيئة.

وتابع: أدرجت «مواصفات» المنتجات المسحوبة من دلال القهوة والشاي، ضمن نظام مانع الاتحادي، وهو النظام الذي عممته الهيئة على مستوى الدولة، الذي يوفر آلية لتشارك المعلومات والرقابة على المنتجات الاستهلاكية في الأسواق، ويضعها أمام المستهلكين لنشر الوعي بين أفراد المجتمع الإماراتي.

وذكر المعيني أن عمليات سحب واستدعاء المنتجات تأتي في إطار استراتيجية مواصفات، التي تستهدف رفع جودة المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، وزيادة مؤشرات السلامة والأمان بين المستهلكين، وضمان خلو أسواق الدولة المحلية من سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية.

شائعات

ودعا مدير عام «مواصفات»، المستهلكين إلى عدم الانسياق وراء شائعات يطلقها البعض بمنصات التواصل الاجتماعي، والتي يجانبها الصواب في كثير من الأحيان، والتحقق من المعلومات المشكوك فيها من خلال زيارة (تطبيق الهيئة ESMA) من خلال الضغط على أيقونة «مانع» في التطبيق، على متاجر أبل وأندرويد.

سحب منتجات

وأكد أن «مواصفات» تضع آلية واضحة لسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق، من خلال إشعار جميع الجهات الرقابية المعنية في الدولة بقرار سحب المنتج، والتواصل مع الموردين على مستوى الدولة لإخطارهم بسحب المنتج فوراً، والمتابعة مع الجهات الرقابية والموردين حتى يتم سحب المنتج من الأسواق كافة.

وأضاف: «يتم إدراج المنتج المسحوب على نظام «مانع» الاتحادي لتوعية المستهلكين، كما تسحب الهيئة -من خلال الشركاء- المنتجات غير المطابقة عند احتوائها على مكونات ضارة، وعدم مطابقتها، أو تضليل المستهلك، ودائماً يتم الحصول على عينات عشوائية من المنتجات لإرسالها إلى مختبرات معتمدة للفحص.