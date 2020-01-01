موازنة دبي نسخة مستقبلية للبناء على إنجازات 50 عاماً من التنمية الشاملة

المصدر: أبوظبي - وام

قدّم بيان موازنة إمارة دبي للأعوام الثلاثة المقبلة، وقانون موازنة الإمارة للعام المالي 2020، كما اعتمدهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترجمة رقمية وثيقة «للخارطة الاقتصاد - جغرافية» التي كان سموه ضَمّنها مطلع 2019 في وثيقة الخمسين لتحسين الحياة في دبي بكل جوانبها.

ففي أرقام الموازنة القياسية وانتهاجها للسياسة المالية التوسعية، وعملها خارج الاعتماد على النفط، وقدرتها على تحقيق الفائض، رسائل وصلت واضحة إلى مجتمعات الأعمال كافة، بقدرة إمارة دبي على إدامة النمو وجذب الاستثمار بكفاءة ارتياد متكاملة.

ويؤكد ذلك الالتزام بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمو دبي الاقتصادي، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بتأكيد الاستدامة المالية وتحفيز ريادة الأعمال ضمن نهج دبي في التخطيط المالي متوسط الأجل لثلاثة أعوام مقبلة.

توافقت وسائل الإعلام الإقليمية والدولية على جُملة من الخصوصيات التي قرأتها في ميزانية دبي لعام 2020، بدءاً من أنها الأكبر في تاريخ الإمارة، إلى قوة تنفيذها للسياسة المالية التوسعية، إلى موثوقية الرؤية التي اعتمدت 3% من النفقات على قاعدة التحوط والاستعداد لاستضافة الدورة الأفضل في تاريخ «إكسبو».

وفي تفاصيل تبويب الموازنة، قدّمت إمارة دبي نسخة مستقبلية قيد التنفيذ تبني من فوق إنجازات السنوات الخمسين الماضية كما تتجسد ذروتها في رؤية دبي، وتمتلك فيها رؤية للنصف الثاني من مئوية الدولة.

فقد أعطت موازنة دبي 2020 للاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات نسبة 46% من المخصصات، ولقطاع التنمية الاجتماعية 30%، مع احتياطي 3% من النفقات يضمن لإكسبو دبي 2020 أن يتخلد في المشهد الدولي، باعتباره الأفضل في التنظيم وفي القدرة على إدامته كقيمة مضافة في صدارة الإمارة لواجهات الإبداع والابتكار والتنمية الأممية.

وشملت رزمة الخدمات الاجتماعية في موازنة دبي 2020، الصحة والتعليم والثقافة والإسكان الاجتماعي، مع تطوير صندوق.