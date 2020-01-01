63.9 دولاراً متوسط سعر العقد الآجل لخام عمان ببورصة دبي للطاقة 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بورصة دبي للطاقة، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة، عن بلوغ متوسط سعر العقد الآجل لخام عمان من البورصة 63.96 دولارا للبرميل في 2019، أي بتراجع قيمته 6 دولارات، أو ما يعادل 9% مقارنة بالعام الماضي، حين بلغ المتوسط 69.94 دولارا للبرميل.

وعلى المدى الأطول، بلغ المتوسط 77.7 دولارا للبرميل خلال العقد الماضي، مقارنة بمتوسط سعر بيع خام عمان والذي بلغ في فترة (الألفينات) 46.94 دولارا، و17.12 دولارا في التسعينات. وأنهى العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة العام بأداء جيد، حيث بلغ متوسط السعر لشهر ديسمبر 65.49 دولارا، والذي يمثل أعلى مستوياته منذ مايو.

وقال د. إيمان ناصري، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط بشركة إف جي إي للاستشارات: تراجع مخزون النفط الخام على الصعيد العالمي نتيجة انخفاض حجم الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع الطلب في القارة الآسيوية.

ورغم توقعات استقرار معدلات الإنتاج في العام 2020، إلا أن التحولات التي سيشهدها تداول النفط الخام في الشرق الأوسط ستكون واضحة إلى حد كبير، حيث تستمر إعادة توجيه الخام بعيداً عن الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بهدف إفساح المجال أمام زيادة الصادرات الأمريكية إلى تلك الأسواق.

إطلاق

تم إطلاق العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة في يونيو 2007، وكان سجل أعلى سعر تسوية بقيمته 141.27 دولارا للبرميل في 4 يوليو 2008، وذلك قبل الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى تراجع سعر برميل النفط بأكثر من 100 دولار بحلول نهاية العام. فيما تم تسجيل أدنى سعر للتسوية، والذي بلغ 23.72 دولارا للبرميل، في 21 يناير 2016، وذلك في ظل فائض في المعروض العالمي من الخام مقارنة بالطلب.