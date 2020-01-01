«اتصالات» تصدر أول تقاريرها للاستدامة

المصدر: دبي- سيد صالح

أصدرت «اتصالات» مؤخراً أول تقرير للاستدامة والذي يرصد مستوى التزام المجموعة بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة وأيضاً التزامها بتطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أن المجموعة هي العلامة التجارية الوحيدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، فيما يعد انجازاً رائعاً يضع «اتصالات» في المقدمة قبل منافسيها الإقليميين ويقفز بها إلى مصاف كبريات الشركات العالمية المرموقة.

وأضاف أن عدد عملاء «اتصالات» تجاوز 143 مليون عميل عبر كافة عملياتها.

بدوره، أكد صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن تقرير الاستدامة يعكس عمق إدراك «اتصالات» لأهمية صياغة مستقبل مستدام، وامتثالها لأعلى المعايير المطبقة عالمياً في الشفافية وحوكمة الشركات. وأضاف أن التقرير يبرز عدداً كبيراً من الانجازات التي حققتها «اتصالات» وعززت قدرتها على تنفيذ رؤيتها المؤسسية.

وارتفعت نسبة تغطية «اتصالات» إلى 99% لشبكات التطور عبر المدى الطويل «LTE»، والتي تعد بمثابة شبكات الاتصال المعيارية عبر الهواتف النقالة في كافة أنحاء العالم، لتعزز المجموعة بذلك مكانتها كأكبر شبكة اتصالات في الدولة.

وفيما يخص أبرز معايير المسؤولية الاجتماعية، فقد بلغت نسبة مشاركة موظفي «اتصالات» في الأنشطة الاجتماعية 84%، وهي أيضاً نفس نسبة مشتريات المجموعة من المصادر المحلية إلى إجمالي مشترياتها.