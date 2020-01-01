عروض ربيع الشارقة 2020 تنطلق اليوم

تنطلق اليوم فعاليات الموسم الجديد من «عروض ربيع الشارقة 2020»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، في مختلف مناطق ومدن الإمارة، ويستمر حتى 16 فبراير.

ويزخر الحدث الذي يترقبه سكان الإمارة وزوارها بشغف، بالعديد من الفعاليات المشوقة والعروض والخصومات المغرية التي تصل إلى 75%، وكذلك السحوبات على جوائز قيمة التي سيحظون بها خلال زيارتهم وتسوقهم في مراكز التسوق المشاركة بالعروض ومواقع الفعاليات، حيث تشهد «عروض ربيع الشارقة 2020» باقة جديدة ومتنوعة من الفعاليات التي تمتد على مدار 47 يوماً، ومن ضمنها كرنفال المأكولات في متاجر الجرينة، كما شملت الفعاليات التي أطلقتها الغرفة العديد من الأنشطة الترفيهية.