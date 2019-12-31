سيارتان «BMW Z4» و60 قسيمة شرائية للمتسوقين في مركز صحارى

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مركز صحارى، حملته الترويجية لربيع 2020، والتي ستكافئ الفائزين بسيارتين من طراز «BMW Z4» و 60 قسيمة شرائية بقيمة إجمالية قدرها 150 ألف درهم، عند الشراء بمبلغ 200 درهم كحد أدنى.

ويتعين على المتسوق إنفاق 200 درهم خلال الفترة حتى 13 فبراير 2020 في أي من المحلات التجارية الموجودة في مركز صحارى، وتقديم فواتيرهم أو إيصالات الدفع في مكاتب خدمة العملاء، للدخول في السحب، ليحظى بفرصة الفوز بواحدة من السيارتين من طراز «BMW Z4»، أو قسائم المشتريات التي يبلغ إجمالي قيمتها 150 ألف درهم من «فيرو مودا» و «جاك آند جونز».

وخلال الحملة، تحصل كل متسوقة عند إنفاقها 200 درهم من الساعة 10 صباحاً وحتى الواحدة ظهراً على قسيمتين لدخول السحب بدلاً من واحدة، لمضاعفة فرصتها بالفوز.