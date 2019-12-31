جواهر القاسمي تطلق منصة «ارتقاء» لدعم شراكة المرأة في التنمية

المصدر: الشارقة - البيان

ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلقت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، «منصة ارتقاء» الأولى من نوعها على مستوى المنطقة التي ستعمل على توحيد جهود المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني العاملة، من أجل تمكين المرأة في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، وبما يتناسب مع حاجات وخصوصيات كل مجتمع.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة تعهد، في كلمته خلال افتتاح الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي عُقدت أوائل ديسمبر الجاري في الشارقة، بأنه سيكون أحد الضامنين لمساعي وبرامج تمكين ومساعدة المرأة في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وطالب سموه، خلال كلمته في افتتاح القمة، المؤسسات في الشارقة بتوسيع نطاق دعمها للمرأة والمبادرات الرامية إلى تمكينها خارج نطاق الإمارة.

وبإطلاق منصة «ارتقاء»، تكون الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي انعقدت في ديسمبر الجاري، هي الأخيرة، وستستكمل مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة مهمتها في دعم المرأة ومشاريعها وتهيئة بيئة عمل وثقافة مؤسساتية تتلاءم مع تطلعاتها، من خلال المنصة التي ستشمل أعمالها آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي.

وتمثل منصة «ارتقاء» إطاراً تنظيمياً عالمياً، يجمع تحت مظلته «هيئات تنسيق» إقليمية موزعة على البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، يشرف عليها مسؤولون محليون يتولون مهمة إدارتها والتنسيق بينها، ورفع التقارير للمكتب الرئيس للمنصة الذي تشرف عليه مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وستعقد المنصة اجتماعاً سنوياً يجمع الأعضاء والشركاء لمناقشة الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي تعوق تعزيز الركائز والأهداف الرئيسة للمنصة.

توحيد الجهود

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «لقد وعد صاحب السمو أن يكون دائماً سنداً وعوناً للمرأة وداعماً لطموحاتها نحو الشراكة في بناء وتطوير الاقتصادات والمجتمعات، وها نحن نشهد إحدى ترجمات هذا الوعد بإطلاق «منصة ارتقاء» التي تهدف إلى توحيد جهود المؤسسات الدولية، وتعزيز كفاءتها في التخطيط والعمل، واختصار المسافة بيننا وبين اقتصاد يتسم بالعدالة وتكافؤ الفرص».

وأضافت أن إطلاق منصة ارتقاء يؤكد ثقتنا بقدرة المرأة على استنهاض وتنمية المجتمعات متوسطة ومنخفضة الدخل، والشراكة في بناء الحضارات بالتعاون والتكامل مع الرجل في مجالات العمل كافة.